La actriz Erika Buenfil, de 62 años de edad, reveló que fue víctima de fraude bancario luego de que una empleada con acceso a sus cuentas le vaciara sus ahorros.

El hecho ocurrió cuando acudió a realizar una compra y, al revisar su estado de cuenta, descubrió que el dinero recién depositado había desaparecido.

Aunque en un inicio pensó que su tarjeta había sido clonada, después supo que el fraude se realizó desde dentro del banco mediante cargos automáticos vinculados a seguros.

Denuncia Erika Buenfil fraude bancario: “se llevaron todo”

Erika Buenfil denunció fraude bancario. De acuerdo con su testimonio todo pasó cuando acudió a comprar unos zapatos.

Posteriormente, al momento de revisar su estado de cuenta, la actriz descubrió que el dinero que acababa de recibir ya no estaba disponible.

“Me voy a comprar unos zapatos y veo en mi cuenta de banco que tengo, me acaba de entrar mi dinero, pago mis zapatos y de repente checo mi estado de cuenta, porque tenía que ir a hacer otros pagos y ya estaba en cero.” Erika Buenfil

Aunque Erika Buenfil pensó al principio que su tarjeta había sido clonada, después descubrió que el fraude estaba relacionado con una persona que trabajaba dentro del banco y tenía acceso a sus cuentas.

La actriz detalló que recibió ayuda del banco, sin embargo, no se recuperó todo su dinero.

“Fue una chava que trabajaba en el banco, que tenía todas mis cuentas. Una chava que ya no está, y entonces yo voy corriendo al banco a pedir ayuda, y por suerte ese día estaba un directivo de ese banco, en ese momento, recibí ayuda del banco, no se recuperó todo, pero sí me las vaciaron.” Erika Buenfil

Durante su relato, Erika Buenfil confesó que perdió los ahorros que había conseguidos a lo largo de varios años de trabajo.

“Fue horrible, fue angustiante, muy angustiante. Nada, nada [teníamos], la pasamos muy mal. Sí [los ahorros de mi vida], se llevaron todo.” Erika Buenfil

Erika Buenfil explica cómo le hicieron fraude bancario

El fraude bancario del que fue víctima Erika Buenfil se dio mediante cargos automáticos a sus cuentas de seguros que tenía vinculadas a su banco.

Mediante ese modo de operar, el robo pasó desapercibido para Erika Buenfil durante un tiempo.

Incluso cuando la actriz detectó el fraude, no pudo dar de baja sus cuentas bancarias.

Esto porque “había un bloqueo” y las transacciones que hacían a su nombre se cargaban de forma automática a su cuenta.

“Por medio de cuentas de seguros. O sea, haz de cuenta que yo tenía seguros hasta de la uña del dedo del pie, pues sacaron mucha ventaja y entonces en el momento en el que empezamos a quererlos dar de baja, no se podía porque había un bloqueo, y se cargaban automáticamente a mi cuenta. Entonces, cada mes se absorbía todo y yo no me estaba dando cuenta.” Erika Buenfil