El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) llamó a liberar los accesos de sus oficinas centrales, bloqueadas desde el pasado 14 de octubre por personas vinculadas a una fracción del PRD CDMX, situación que, de acuerdo con el organismo, afecta los preparativos del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

El IECM reconoció y respeta el derecho a la libre manifestación y expresión de inconformidades; sin embargo, hace un llamado a no obstaculizar los trabajos que realiza, principalmente los preparativos del Proceso Electoral Local Ordinario (PELO) 2026-2027, así como a atender lo resuelto por parte de los Tribunales Electorales en pleno respeto al principio de legalidad que rige la materia.

Dada la afectación a las actividades vinculadas con el PELO, que responden a etapas que deben cumplirse conforme a la normativa vigente, y en apego al marco legal, el IECM solicitó la intervención de las autoridades competentes de la Ciudad de México, privilegiando en todo momento al diálogo, la concertación y una solución pacífica.

IECM informa que las 33 Direcciones Distritales permanecen abiertas

El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que desde el pasado 14 de octubre, el bloqueo impide el ingreso del personal a las instalaciones y limita el acceso a documentación, archivos y recursos institucionales necesarios para el cumplimiento de diversas funciones, entre ellas, los preparativos del proceso electoral y las actividades del cierre presupuestal.

Ante esta situación, y con la finalidad de continuar con los preparativos del PELO y sus actividades ordinarias, el funcionariado de las oficinas centrales del IECM realiza trabajo a distancia, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) y las demás instancias involucradas.

Asimismo, el IECM indicó que las 33 Direcciones Distritales permanecen abiertas y operando con normalidad para brindar atención a la ciudadanía. Las promociones, escritos y medios de impugnación podrán ser presentados a través del correo electrónico de la Oficialía de Partes, oficialiadepartes@iecm.mx, o en las oficinas de los órganos desconcentrados