El PAN se baja de la marcha de la Generación Z, la cual fue convocada para el próximo jueves 20 de noviembre.

El PAN se baja de la marcha de la Generación Z del 20 de noviembre, y revela sus razones

A través de una conferencia de prensa, Jorge Romero Herrera de 46 años de edad, actual dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), reveló que no estarán en la marcha de la Generación Z del próximo 20 de noviembre.

Durante su discurso, Romero Herrera aseguró que ante las incriminatorias que el PAN ha recibido por parte del Gobierno, aseveró que ellos no convocaron a la marcha de la Generación Z.

“Lo que va a denunciar el PAN es la represión que hubo en la marcha del sábado. Este es un gobierno represor” Jorge Romero Herrera, dirigente del PAN

También dio a conocer que el PAN no estará presente en la marcha de la Generación Z que fue convocada para el próximo jueves 20 de noviembre, ya que no saben quien la convocó.

Por lo que el PAN, en palabras de Jorge Romero Herrera, se deslindaron de la convocatoria de la marcha de la Generación Z para el 20 de noviembre.