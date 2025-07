Javier Carranza El Costeño de 37 años de edad, habló con Gustavo Adolfo Infante en entrevista para YouTube sobre la hija que tuvo a los 19 años y que negó por años.

Parece ser que El Costeño tenía un secreto bien guardado sobre su primera hija, pues Javier Carranza confesó en entrevista para YouTube que “la ignorancia” lo llevó a rechazar a su heredera.

Una reciente entrevista de Gustavo Adolfo Infante a El Costeño, Javier Carranza, lo hizo hablar de Miriam, su primera hija que tuvo a los 19 años, pero que rechazó por años.

En la participación que El Costeño tuvo en De Primera Mano ‘Sin censura’ con video en YouTube, se sinceró sobre la primera vez que se convirtió en padre a los 19 años.

Y es que Javier Carranza se sinceró y admitió que la “ignorancia” lo hizo rechazar a quien hoy sabe que es Miriam, su primera hija que tuvo a los 19 años.

El Costeño contó que el tiempo que trabajó en table dance como comediante lo llevaron a estar enamorado en varias ocasiones de las bailarinas, siendo una de ellas quien lo convirtió en padre.

Sin embargo, Javier Carranza contó a Gustavo Adolfo Infante en entrevista para YouTube que en el momento rechazó la idea de ser padre pues incluso llegó a pensar que no era de él.

“Realmente me espantó mucho. Mis prejuicios, mi ignorancia, mis miedos me llevaron a decir no, de entrada no es mío”.

Javier Carranza 'El Costeño', comediante.