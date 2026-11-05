Se confirmó que El Cascanueces tendrá una función gratuita en CDMX. Acá te contamos cuándo y dónde será.

Para comenzar con el espíritu navideño, el ballet clásico de compuesto por Piotr Ilich Chaikovski llegará con una presentación a cargo de la compañía independiente Leviatán Dance Project.

¿Cuándo es la función gratuita de El Cascanueces en CDMX?

La función gratuita de El Cascanueces en CDMX será el domingo 29 de noviembre de 2026 a las 4:00 p.m.

Cabe señalar que la versión que se exhibirá de El Cascanueces tendrá una coreografía basada en el montaje de Marius Petipa, maestro de ballet que compuso la obra con Tchaikoski.

Los encargados de su dirección artística son Melisa Palma y Luis Enrique Rendón de Leviatán Dance Project.

El Cascanueces tendrá una función gratuita en CDMX: cuándo y dónde será (@leviatan_dance_project / Instagram)

El Cascanueces es una de las obras clásicas de las fiestas decembrinas y apta para todo público.

Nos cuenta la historia de una niña llamada Clara que recibe como regalo de Navidad un soldado de madera de su misterioso padrino.

¿Dónde es la función gratuita de El Cascanueces en CDMX?

El Cascanueces en CDMX tendrá su función gratuita en el Salón Iberoamericano del Museo Vivo del Muralismo.

Para llegar solo debes bajarte en la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro y caminar hasta el recinto.

La dirección del Museo Vivo del Muralismo es República de Argentina 28, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06020, Ciudad de México.