Trabajadores de Ecobici, el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México (CDMX), denuncian la crisis por falta de personal y por bicicletas en mal estado.

Internamente, Ecobici habló de una expansión de estaciones antes del Mundial 2026, pero por la crisis no se ha hecho ninguna modificación.

Acusan a Ecobici por bicicletas en mal estado y al menos mil arrumbadas

Un trabajador de Ecobici compartió a La Silla Rota, que las bicicletas son un riesgo para los usuarios, de modo que este no permitiría que alguno de sus hijos las usara.

Según el trabajador, con el tiempo, las bicicletas de la CDMX reciben menos mantenimiento para que estén en buen estado para los usuarios, pues apenas se les hacen cambios mínimos como inflar llantas, parcharlas y en casos mínimos checar frenos.

Incluso, señaló que actualmente en la bodega tienen al menos mil bicicletas que están detenidas porque no se cuenta con el suficiente personal para arreglarlas y tampoco las refacciones para darles funcionamiento.

Ecobicis en la CDMX. (Galo Cañas/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

A la perspectiva del trabajador de Ecobici, esto es muestra de la crisis que se vive, pues acusa falta de capital para arreglarlas.

A ello se le suman las falsas promesas que internamente se hicieron en Ecobici, pues se aseguró expansión de estaciones antes del Mundial 2026, pero a casi un mes del primer partido en el Estadio Banorte no se ha realizado.

Sumado a ello, que la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, prometió que para el Mundial 2026 serían 15 mil bicicletas, pero actualmente solo hay 8 mil 300 en circulación.

Trabajadores de Ecobici acusan incertidumbre laboral por crisis

Así como el trabajador de Ecobici acusó la falta de mantenimiento en las bicicletas y las unidades que están detenidas, subrayó la incertidumbre laboral con la que lidian día a día.

El trabajador expuso que los rondines de camionetas a las estaciones de Ecobici pasaron de 8 al día a solo 3 debido a la falta de personal.

Asimismo, apuntó que ante una evidente crisis en Ecobici, hay incertidumbre laboral porque se habla de que Expansión absorberá la concesión a 5M2 y BKT, lo que les hace cuestionarse si los liquidarán y les permitirán conocer lo que la nueva empresa ofrece antes de firmar un contrato.

Además, el trabajador de Ecobici señaló que al haber cambio de concesionario, si se les respetará la antigüedad que ya tienen con 5M2 y BKT.