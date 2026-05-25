Renat Dassae “N”, alias “El Daza” y líder de la célula delictiva “UJ40”, asociada a La Unión Tepito en CDMX, fue vinculado a proceso por el delito de asociación delictuosa.

En su audiencia del 20 de mayo, la autoridad judicial dictó la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.

A El Daza se le acusa de encabezar trabajos de extorsión e intimidación contra comerciantes del Centro Histórico y Tepito, a quienes exigía dinero a cambio de no dañarlos.

El Daza (FGR)

El Daza encabezaba extorsiones en el Centro Histórico y Tepito

Durante su audiencia del lunes, el agente del Ministerio Público presentó entrevistas y otras pruebas que llevaron al juez de control a determinar la vinculación a proceso de El Daza.

Fuentes oficiales informaron que El Daza fue detenido el pasado 19 de mayo de 2026 en el municipio de Yauhquemehcan, en Tlaxcala, tras los trabajos encabezados por la Policía de Investigación de la CDMX.

Las diligencias apuntan a que personas relacionadas con la UJ40 repartían tarjetas con números telefónicos de El Daza o “El Dazza de la U”, con las que intimidaban y exigían pagos a comerciantes.

De acuerdo con los reportes, esta célula criminal operaba principalmente en el Centro Histórico y Tepito, donde la UJ40 llevaba un registro de pagos de los locatarios.

El Daza (FGR)

Es la sexta vez que detienen a El Daza

Esta es la sexta vez que Renat “N”, mejor conocido como El Daza, es detenido por autoridades, principalmente por delitos contra la salud.

La última vez ocurrió en 2025, cuando El Daza tenía 32 años y viajaba a bordo de un auto deportivo en posesión de un arma y drogas.