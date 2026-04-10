Ángel “N”, implicado en el asesinato del entonces regidor de Reynosa, Tamaulipas, Brayan Nicolás Vicente cae, tras ser detenido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El detenido por el asesinato de Brayan Nicolás Vicente, ya fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en espera para determinar su situación jurídica.

Ángel “N”, segundo implicado detenido por asesinato de Brayan Nicolás Vicente

El caso de Brayan Nicolás Vicente ya tiene un segundo implicado detenido, Ángel “N” quien fue capturado el pasado 9 de abril en Tecámac, Estado de México.

La detención de Ángel “N” se da tras una investigación por el Ministerio Público en colaboración con la Policía de Investigación (PDI) y personal pericial tras el análisis de imágenes de videovigilancia, precisó la FGJCDMX.

“A partir de una investigación integral encabezada por el Ministerio Público, con el apoyo de la Policía de Investigación (PDI) y personal pericial, y derivado del análisis de las cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos y labores de seguimiento técnico, se identificó que, el día de los hechos, Ángel “N” y Yael “N” ingresaron al inmueble donde la víctima fue privada de la vida. Con estos datos de prueba, se solicitaron y obtuvieron de un juez de control las órdenes de aprehensión en su contra”. FGJCDMX

Ante la captura del Ángel “N”, segundo implicado detenido por asesinato de Brayan Nicolás Vicente se le trasladó a un institución penitenciaria.

“El imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde la autoridad judicial determinará su situación jurídica”. FGJCDMX

📝 Aprehendimos los probables autores materiales del homicidio de un hombre que se desempeñaba como regidor en Reynosa, Tamaulipas, ocurrido en la colonia Tabacalera.



La investigación coordinada por el agente del Ministerio Público, con apoyo de la PDI y personal pericial,… pic.twitter.com/hOUvU9rPnw — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 10, 2026

FGJCDMX sigue investigando asesinato Brayan Nicolás Vicente

Tras caer otro implicado en el asesinato de Brayan Nicolás Vicente, la FGJCDMX sigue investigando el asesinato del entonces regidor de Reynosa.

Por lo que hasta ahora, los capturados son Ángel “N” y “Yael “N”, este último fue detenido el pasado mes de diciembre por su probable responsabilidad en el asesinato Brayan Nicolás Vicente.

Además de que a Yael “N” se le impuso prisión preventiva por delitos contra la salud, pues se le encontró con posesión de narcóticos; se encuentra en proceso para ser identificado como presunto coautor del crimen.