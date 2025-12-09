La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (CDMX) abrió una carpeta de investigación por la muerte del regidor de Reynosa, Tamaulipas, Brayan Nicolás Vicente Salinas.

Esto tras el hallazgo de su cuerpo en un departamento en Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera, tras asistir a la marcha de celebración de Morena el sábado 6 de diciembre.

Fiscalía CDMX abre carpeta de investigación por muerte del regidor de Reynosa, Tamaulipas

Tras hallazgo del cuerpo del regidor de Tamaulipas, la Fiscalía CDMX confirmó que inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido en la muerte de Brayan Nicolás Vicente Salinas.

De momento se sabe que la Fiscalía de CDMX espera los resultados de la necropsia, así como análisis de indicios que puedan dar con las causas de su muerte, sin todavía una versión oficial.

Parte de la carpeta de investigación se señala que la Fiscalía CDMX estaría revisando los videos de seguridad privada y del C5 para dar con una cronología de los hechos.

Esto ante el señalamiento de que pudo ser asesinado por dos hombres en el departamento que rentó, quienes también le habrían robado; sin embargo, la Fiscalía de CDMX todavía no ha confirmado.

Así como tampoco que el regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Vicente Salinas habría muerto por estrangulamiento, acorde con el medio Posta CDMX y replicado por Jorge Becerril.

Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Reynosa, Tamaulipas (IG: nicosalinas_bv)

Alcalde de Reynosa llama a Fiscalía CDMX esclarecer muerte del regidor Brayan Nicolás Vicente Salinas

Tras darse a conocer la muerte de Brayan Nicolás Vicente Salinas, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz señaló que espera la Fiscalía CDMX esclarezca la muerte del regidor de Tamaulipas.

Asimismo, señaló que dará seguimiento personalmente al caso del regidor de Reynosa, cuya muerte espera que tenga justicia y se dé con los culpables del posible homicidio de ser el caso.

El alcalde de Reynosa también resaltó que Brayan Nicolás Vicente Salinas era “una excelente persona”, trabajador que siempre estuvo comprometido con la gente que lo necesitaba.