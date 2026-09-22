En La Merced, en la Ciudad de México (CDMX), fueron detenidos “El Pinky”, “El Colín” y “La Chabela”, señalados como presuntos extorsionadores de comerciantes en la zona.
De acuerdo con los registros, los detenidos pertenecerían a un grupo delictivo vinculado con los delitos de:
- Homicidio
- Secuestro
- Tráfico de armas
- Venta de drogas
Durante la operación, encabezada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), les fueron aseguradas dos armas de fuego, cartuchos útiles y 197 dosis de posible droga.
“El Pinky”, “El Colín” y “La Chabela” fueron detenidos en posesión de droga y armas
En redes sociales, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, comentó que la detención fue parte del operativo contra la extorsión y delitos de alto impacto, ordenado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
De acuerdo con reportes, la detención de “El Pinky”, “El Colín” y “La Chabela” ocurrió cuando se encontraban en un aparente intercambio de droga en el puente General Anaya, en la colonia La Merced.
Al parecer, los sujetos intentaron escapar en un vehículo al percatarse de la presencia de agentes de la SSC, quienes les bloquearon el paso y procedieron con una revisión preventiva.
Durante la inspección, los agentes aseguraron:
- 133 bolsitas con hierba con características de marihuana
- 64 bolsitas con una sustancia sólida similar a la piedra.
- 35 gramos de aparente cristal
- Un kilogramo de hierba seca a granel
- Dos armas de fuego
- 15 cartuchos útiles
- Cargador metálico
- 3 teléfonos celulares
“El Pinky” y “El Colín” contaban con antecedentes penales
José Luis “N”, de 42 años, cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario; uno por robo agravado calificado en pandilla en 2019, y otro por robo agravado en pandilla en 2018.
Daniel “N”, de 33 años, tiene un ingreso anterior por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, además de cohecho registrado en 2021.
En el caso de Isabel “N”, de 28 años, mantenía abierta una carpeta de investigación por robo a transeúnte con violencia.