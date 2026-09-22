En La Merced, en la Ciudad de México (CDMX), fueron detenidos “El Pinky”, “El Colín” y “La Chabela”, señalados como presuntos extorsionadores de comerciantes en la zona.

De acuerdo con los registros, los detenidos pertenecerían a un grupo delictivo vinculado con los delitos de:

Homicidio

Secuestro

Tráfico de armas

Venta de drogas

Durante la operación, encabezada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), les fueron aseguradas dos armas de fuego, cartuchos útiles y 197 dosis de posible droga.

“El Pinky”, “El Colín” y “La Chabela” fueron detenidos en posesión de droga y armas

En redes sociales, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, comentó que la detención fue parte del operativo contra la extorsión y delitos de alto impacto, ordenado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

De acuerdo con reportes, la detención de “El Pinky”, “El Colín” y “La Chabela” ocurrió cuando se encontraban en un aparente intercambio de droga en el puente General Anaya, en la colonia La Merced.

Al parecer, los sujetos intentaron escapar en un vehículo al percatarse de la presencia de agentes de la SSC, quienes les bloquearon el paso y procedieron con una revisión preventiva.

Durante la inspección, los agentes aseguraron:

133 bolsitas con hierba con características de marihuana

64 bolsitas con una sustancia sólida similar a la piedra.

35 gramos de aparente cristal

Un kilogramo de hierba seca a granel

Dos armas de fuego

15 cartuchos útiles

Cargador metálico

3 teléfonos celulares

La Merced (Especial)

“El Pinky” y “El Colín” contaban con antecedentes penales

José Luis “N”, de 42 años, cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario; uno por robo agravado calificado en pandilla en 2019, y otro por robo agravado en pandilla en 2018.

Daniel “N”, de 33 años, tiene un ingreso anterior por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, además de cohecho registrado en 2021.

En el caso de Isabel “N”, de 28 años, mantenía abierta una carpeta de investigación por robo a transeúnte con violencia.