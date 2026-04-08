Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX despliega más de mil policías para el concierto de AC/DC, hoy 7 de abril.

Con el objetivo de garantizar la integridad de los asistentes al concierto de AC/DC “Power Up Tour 2026”, la SSC realiza un operativo de seguridad y vialidad en las inmediaciones del Estadio GNP Seguros.

Despliega SSC más de mil policías para concierto de AC/DC en CDMX

La SSC informó el despliegue de más de mil policías para el primero de tres conciertos que AC/DC dará en CDMX este martes 7 de abril en punto de las 9:00 de la noche.

En total, se destinaron para el operativo a mil 172 uniformados, apoyados de:

44 vehículos oficiales

1 autobús

7 motocicletas

9 grúas

1 drones

Así como un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que hará sobrevuelos de vigilancia en las inmediaciones del recinto.

AC/DC (Instagram | AC/DC)

De igual forma en el dispositivo de seguridad están confirmados 564 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

Ellos estarán apoyados por cuatro vehículos oficiales y proporcionarán seguridad, así como realizarán acciones de supervisión en entradas, salidas, pasillos, estacionamiento y en la zona de gradas.

Igualmente, mantendrán recorridos de seguridad constantes en las inmediaciones del recinto y zonas aledañas con el fin de prevenir la reventa de entradas.

El personal de la PIB contará con el apoyo de los binomios caninos:

Zory

Kira

Balto

Zeus

Yaki

Simba

Randy

Layla

Los cuales están especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos .

Junto con el operativo de seguridad, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará labores de vialidad.

Esto para garantizar el libre tránsito de los automovilistas, peatones y el control de estacionamiento en las vías de acceso, durante todo el concierto de AC/DC.