Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX despliega más de mil policías para el concierto de AC/DC, hoy 7 de abril.
Con el objetivo de garantizar la integridad de los asistentes al concierto de AC/DC “Power Up Tour 2026”, la SSC realiza un operativo de seguridad y vialidad en las inmediaciones del Estadio GNP Seguros.
Despliega SSC más de mil policías para concierto de AC/DC en CDMX
La SSC informó el despliegue de más de mil policías para el primero de tres conciertos que AC/DC dará en CDMX este martes 7 de abril en punto de las 9:00 de la noche.
En total, se destinaron para el operativo a mil 172 uniformados, apoyados de:
- 44 vehículos oficiales
- 1 autobús
- 7 motocicletas
- 9 grúas
- 1 drones
Así como un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que hará sobrevuelos de vigilancia en las inmediaciones del recinto.
De igual forma en el dispositivo de seguridad están confirmados 564 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).
Ellos estarán apoyados por cuatro vehículos oficiales y proporcionarán seguridad, así como realizarán acciones de supervisión en entradas, salidas, pasillos, estacionamiento y en la zona de gradas.
Igualmente, mantendrán recorridos de seguridad constantes en las inmediaciones del recinto y zonas aledañas con el fin de prevenir la reventa de entradas.
El personal de la PIB contará con el apoyo de los binomios caninos:
- Zory
- Kira
- Balto
- Zeus
- Yaki
- Simba
- Randy
- Layla
Los cuales están especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos.
Junto con el operativo de seguridad, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará labores de vialidad.
Esto para garantizar el libre tránsito de los automovilistas, peatones y el control de estacionamiento en las vías de acceso, durante todo el concierto de AC/DC.