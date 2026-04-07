AC/DC en el Estadio GNP Seguros de la CDMX llega con su primera fecha en concierto este martes 7 de abril.

Así que prepárate para disfrutar de todo y como se debe, que acá te tenemos ya horario y hora en la que termina el concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde Hora del concierto: 7:00 de la noche en puntos Telonero: The Pretty Reckless Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo Duración: 3 horas de música Hora en la que termina; Alrededor de las 10:00 de la noche

AC/DC (Instagram | AC/DC)

Pwr Up Tour de AC/DC llega al Estadio GNP Seguros

Al fin llega la esperada gira de conciertos Pwr Up Tour de AC/DC al Estadio GNP Seguros este 7 de abril.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar del primer concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros.