La banda de rock australiana AC/DC regresa a México en concierto este martes 7 de abril al Estadio GNP Seguros de la CDMX en su primera fecha por nuestro país.

Por lo que a los fans ya les tenemos los detalles de setlist y telonero para el concierto de AC/DC en Estadio GNP Seguros:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en puntos

Telonero: The Pretty Reckless

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo

Duración: 3 horas de música

Hora en la que termina, alrededor de las 10:00 de la noche

AC/DC (Instagram | AC/DC)

Posible setlist para AC/DC el 7 de abril en el Estadio GNP Seguros

El Pwr Up Tour de AC/DC llega a México este martes 7 de abril al Estadio GNP Seguros en concierto que promete ser uno de los mejores del año.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros sean el siguiente: