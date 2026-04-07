La banda de rock australiana AC/DC regresa a México en concierto este martes 7 de abril al Estadio GNP Seguros de la CDMX en su primera fecha por nuestro país.
Por lo que a los fans ya les tenemos los detalles de setlist y telonero para el concierto de AC/DC en Estadio GNP Seguros:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Hora del concierto: 7:00 de la noche en puntos
- Telonero: The Pretty Reckless
- Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo
- Duración: 3 horas de música
- Hora en la que termina, alrededor de las 10:00 de la noche
Posible setlist para AC/DC el 7 de abril en el Estadio GNP Seguros
El Pwr Up Tour de AC/DC llega a México este martes 7 de abril al Estadio GNP Seguros en concierto que promete ser uno de los mejores del año.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros sean el siguiente:
- If You Want Blood (You’ve Got It)
- Back in Black
- Demon Fire
- Shot Down in Flames
- Thunderstruck
- Have a Drink on Me
- Hells Bells
- Shot in the Dark
- Stiff Upper Lip
- Highway to Hell
- Shoot to Thrill
- Sin City
- Jailbreak
- Dirty Deeds Done Dirt Cheap
- High Voltage
- Riff Raff
- You Shook Me All Night Long
- Whole Lotta Rosie
- Let There Be Rock
- T.N.T.
- For Those About to Rock (We Salute You)