El pan de muerto y la flor de cempasúchil son elementos esenciales de las ofrendas mexicanas y también representan una importante fuente de ingresos para productores, panaderías, transportistas y comerciantes.

En 2026, la comercialización de pan de muerto podría alcanzar un valor de mil 34 millones de pesos, mientras que la producción comercial de cempasúchil generaría una derrama económica estimada en 400 millones de pesos.

Durante la experiencia con medios “¿Sabes qué hay detrás del Día de Muertos?”, organizada por el Consejo de la Comunicación, representantes de la industria panificadora y del sector florícola compartieron cifras sobre la producción, distribución y comercialización de estos productos, así como su importancia cultural y económica para el país.

Pan de muerto podría alcanzar ventas por mil 34 millones de pesos en 2026

De acuerdo con estimaciones sectoriales de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (CANAINPPA), durante 2026 se proyecta la comercialización de aproximadamente 4.545 millones de kilogramos de pan de muerto, con un precio promedio de 227.50 pesos por kilogramo.

Estas cifras representan un valor estimado de ventas de mil 34 millones de pesos para la temporada. Los datos corresponden a proyecciones de la industria panificadora y no a una estadística oficial desagregada de la producción nacional.

Durante el encuentro, Julián Castañón, presidente de la CANAINPPA, destacó la importancia de la cadena de valor de la industria, así como la capacitación de los panaderos y la innovación para mantener vigente esta tradición.

Aunque la hojaldra redonda cubierta de azúcar y decorada con figuras de masa es una de las versiones más reconocidas en el centro de México, distintas regiones conservan sus propias formas, ingredientes y técnicas de elaboración. A estas variantes se suman nuevas propuestas con rellenos, coberturas y combinaciones de sabores que amplían la oferta para los consumidores.

Por su parte, Salvador Villalobos, presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación, señaló que el Día de Muertos tiene una dimensión económica y social que complementa su importancia cultural, pues detrás de cada producto participan personas y negocios que contribuyen a mantener viva la celebración.

Día de Muertos impulsa la economía con ventas de pan y flor de cempasúchil. (Cortesía)

Cempasúchil genera una derrama económica estimada de 400 millones de pesos

La flor de cempasúchil, reconocida por su color y aroma, es otro de los elementos centrales de las ofrendas. De acuerdo con estimaciones del Consejo Mexicano de Flores y Plantas Ornamentales (CONMEXFLOR), alrededor de 2 mil productores cultivan comercialmente esta flor para la temporada de Día de Muertos.

La producción se estima en aproximadamente 2 millones de manojos de flor de corte y 20 millones de plantas en maceta, con una derrama económica cercana a los 400 millones de pesos. Entre los principales estados productores se encuentran Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Hidalgo y San Luis Potosí.

La Central de Abasto de la Ciudad de México es uno de los puntos estratégicos para la comercialización de cempasúchil y el abastecimiento de productos destinados a las ofrendas. Luis Uriel Dueñas Gama, coordinador de Operaciones del Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto, explicó que el recinto cuenta con romerías especializadas en esta flor, así como en calabaza y camote.

Día de Muertos impulsa la economía con ventas de pan y flor de cempasúchil. (Cortesía)

Para atender la demanda de la temporada, la Central de Abasto amplía sus horarios de operación hasta las 24 horas. De acuerdo con la información presentada, el recinto recibe habitualmente 600 camiones diarios de cempasúchil, además de una afluencia de entre 300 mil y 400 mil personas y alrededor de 50 mil vehículos que llegan para cargar y descargar mercancías.

La producción y venta de pan de muerto y cempasúchil muestran cómo una tradición cultural también genera actividad económica y oportunidades para numerosas familias. Cada pieza de pan y cada flor forman parte de una cadena de trabajo que involucra distintos oficios, empresas y productores durante una de las celebraciones más representativas de México.