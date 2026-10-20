A un mes de la desaparición del hombre en Guerrero, un niño grabó un video pidiendo a La Familia Michoacana la liberación de su papá, Domingo Atanacio Quirino, de 50 años.

En el video, el menor comenta que su padre es solo un campesino y solicita al grupo delictivo que divulgue su ubicación para poder hallarlo, pues, asegura, padece enfermedades.

Les pido, por favor, que lo suelten, es un campesino, y díganos dónde está para ir a traerlo. Niño

Domingo Atanacio Quirino (Especial)

Domingo Atanacio Quirino es el único campesino que permanece desaparecido en Guerrero

El pasado 24 de septiembre, presuntos integrantes del grupo criminal plagiaron a ocho pobladores originarios del ejido El Balcón, municipio de Ajuchitlán del Progreso.

El 4 de octubre fue liberado el menor Jordi Alberto, y casi un mes después, seis víctimas de secuestro fueron encontradas con vida gracias a un operativo, siendo identificadas como:

Isidro Brito Arriola, de 32 años Everardo León, de 17 años Nicolás Atanacio González, de 75 años Eulises Medrano López, de 26 años José Leodanis Medrano López, de 24 años Fidel Quirino Atanacio, de 54 años

Sin embargo Domingo Atanacio Quirino, de 50 años, no fue encontrado ni tampoco apareció en ninguno de los videos grabados por el presunto grupo criminal para incriminar a los campesinos.

Domingo Atanacio Quirino (Especial)

¿Qué le pasó a Domingo Atanacio Quirino?

De acuerdo con medios, dos familiares de los campesinos presuntamente secuestrados por La Familia Michoacana confirmaron que Domingo Atanacio Quirino estaba con ellos en el momento de los hechos.

Aunque esta versión no ha sido confirmada, los testimonios señalan que escucharon sus gritos y luego no lo volvieron a ver. Por ahora, su paradero sigue siendo un misterio.