Mario Bautista se volvió tendencia en redes sociales luego de que una fan reclamara en X la presunta cancelación de sus conciertos en Las Vegas, programados para el 1 y 2 de mayo de 2026 en el Voltaire at The Venetian Resort.

La usuaria aseguró haber comprado boletos y hecho reservaciones, lo que generó controversia entre seguidores del cantante.

Mientras algunos señalaron que la cancelación se debía a problemas con la visa de trabajo en Estados Unidos, otros destacaron que no existe anuncio oficial en sus cuentas.

Mario Bautista (Instagram/@mariobautista)

Fan reclama a Mario Bautista por la cancelación de sus conciertos en Las Vegas

El nombre de Mario Bautista se viralizó en las redes sociales luego de que una usuaria le reclamó en X por haber cancelado sus conciertos en Las Vegas.

En su publicación, la fan se quejó de que ya tenían sus boletos y reservaciones listas para ver a Mario Bautista en el Voltaire at The Venetian Resort.

Por lo que no sabían qué hacer con ellas ahora que se había cancelado las presentaciones.

La usuaria reclamó el gasto que había realizado para ver a Mario Bautista en Las Vegas y todo para que al final se cancelaran los conciertos.

La publicación de inmediato se viralizó en las redes sociales generando gran controversia entre quienes no dudaron en defender a Mario Bautista.

Y es que algunos señalaron que no era la culpa de Mario Bautista, refiriendo que la cancelación de los conciertos se debía a que no obtuvo la visa de trabajo en Estados Unidos.

Otros más señalaron que podría seguir disfrutando de su viaje a Las Vegas, aunque al final se cancelen los conciertos de Mario Bautista.

Reclamo de fan destapa lo que pasó con conciertos de Mario Bautista en Las Vegas (@1CHERRYBLOOM_ / X )

¿Mario Bautista canceló sus conciertos en Las Vegas?

En medio de la controversia que se generó, la usuaria limitó las personas que podrían ver sus publicaciones.

Por lo que la publicación donde se quejaba sobre la cancelación de los conciertos de Mario Bautista en Las Vegas ya no aparece visible.

Esto generó controversia sobre dónde se habría anunciado la cancelación de los conciertos de Mario Bautista en Las Vegas y es que en las redes sociales del cantante no hay una información oficial.

En su cuenta de X, Mario Bautista hace referencia a un live, pero se desconoce si fue ahí donde anunció la cancelación de sus conciertos en Las Vegas ya que no cuenta con una publicación extra.

Reclamo de fan destapa lo que pasó con conciertos de Mario Bautista en Las Vegas (@mariobautista / Instagram)

Incluso en su cuenta de Instagram todavía aparece su publicación en la que anuncia sus dos conciertos en Las Vegas.

Aunque en su lista de conciertos que comparte en Instagram no aparece esta presentación, aunque se desconoce si se encontraba anteriormente.

Actualmente Mario Bautista se encuentra centrado en su pelea de box en el Supernova Genesis que se realizará el próximo 26 de abril en la Arena CDMX.