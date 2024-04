Un ex funcionario de la alcaldía Benito Juárez recibió prisión preventiva por estar involucrado en el Cártel Inmobiliario, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Dicho ex funcionario no es el primero de la alcaldía Benito Juárez en recibir prisión preventiva por estar involucrado con el Cártel Inmobiliario, como el caso de Christian Von Roehrich, ex alcalde de esta demarcación.

Al igual que Luis Vizcaíno Carmona, quien era el segundo al mano de la alcaldía Benito Juárez (entonces delegación) de 2009 a 2016, ya que la FGJCDMX señala que el Cártel Inmobiliario ha operado por 15 años.

Dan prisión preventiva a Candelario N, ex funcionario de la alcaldía Benito Juárez, involucrado en el Cártel Inmobiliario

La FGJCDMX informó en sus redes sociales que obtuvieron prisión preventiva contra Calendario N, un ex funcionario de la alcaldía Benito Juárez, por el delito de asociación delictuosa, refiriendo al Cártel Inmobiliario.

En su comunicado añaden que ex funcionario de la alcaldía Benito Juárez también fue por el uso ilegal de atribuciones y facultades por lo que deberá permanecer con la medida cautelar de prisión preventiva.

Sin embargo, el juez de control concedió que prisión preventiva la cumplirá en su domicilio, por razones de edad y estado de salud del ex funcionario de la alcaldía Benito Juárez, argumentaron sus abogados.

La FGJCDMX añadió que la defensa del ex funcionario de la alcaldía Benito Juárez solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que en próximos días se determinará su situación jurídica.

La Policía de Investigación de la fiscalía de CDMX determinó en las investigaciones que Candelario N podría estar relacionado con el Cártel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez, al otorgar permisos y autorizaciones a empresas de manera ilegal.

La #FiscalíaCDMX informa que obtuvo prisión preventiva contra un ex servidor público de la alcaldía Benito Juárez, por la posible comisión de los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa https://t.co/DSzNpJDKDk pic.twitter.com/m8XBHSzbzH — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 28, 2024

Así fue la detención del ex funcionario de la alcaldía Benito Juárez, involucrado en el Cártel Inmobiliario

La fiscalía de CDMX compartió en la mañana del viernes 26 de abril que fue detenido Candelario N, ex funcionario de la alcaldía Benito Juárez por su presunta participación en el Cártel Inmobiliario.

Candelario N fue detenido en la alcaldía Tláhuac después de 5 meses de evadir la justicia, señalándolo también de suscribir un contrato por casi 4 millones de pesos por una obra (asfalto) que no fue realizada.

Candelario N, fue funcionario de la alcaldía Benito Juárez desde 2010, como jefe de la unidad departamental de obras viales, para cambiar a jefe de unidad departamental en 2017, cuando realizó los pagos ya mencionados a una empresa ilegal.

Por lo que el coordinador general de investigación territorial de la fiscalía de CDMX, Ulises Lara, señaló que el ex funcionario quedó a disposición de un juez de control en el Reclusorio Norte.