En el caso del Cártel Inmobiliario de Benito Juárez, se informó que Christian Von Roehrich pidió una rebaja de 3 millones de pesos en un departamento para el suegro de un famosos panista.

Así lo expuso Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), quien aseguró que en el Cártel Inmobiliario de Benito Juárez se realizaron actividades ilicitas con el fin de obtener departamentos.

En un nuevo video de la declaración de un empresario involucrado en las corruptelas, se señaló a Christian Von Roehrich de facilitar el pago de un departamento a Antonio , el suegro de Jorge Romero Herrera, actual diputado federal del PAN.

Acorde a lo expuesto por el empresario víctima y testigo de los alcances del Cártel Inmobiliario de Benito Juárez, a solicitud del departamento ocurrió en octubre de 2020.

El hombre fue citado por Christian Von Roehrich en un edificio que la empresa a su cargo estaba desarrollando, para señalar el interés del señor Antonio de comprar un departamento en el inmueble.

En dicho encuentro, el panista le solicitó al empresario “seguirlo apoyando” y cobrar el departamento en 3 millones 997 mil pesos, casi la mitad de su costo real.

Según expresó el empresario inmobiliario, los departamentos que se vendían en el edificio tenían un valor comercial de 6 millones 100 mil pesos.

El inmueble se escrituró a nombre del suegro de Jorge Romero, casado desde 2013 con Sandra García Bada González, y el hombre, identificado como Antonio, sólo realizó la transacción por 3 millones 997 mil pesos.

Cabe destacar que el mismo empresario indicó que Christian Von Roehrich ya había solicitado dos departamentos anteriormente, estos en el proyecto Citiy Towers Green Black de la avenida Popocatépetl.

Acorde a lo expuesto, Christian Von Roehrich solicitó dos departamentos de dicho edificio al empresario; no obstante, le indicó que se los pagaría después, cuando éste contratara a su empresa.

“En dicha reunión el delegado me manifestó su intención de adquirir dos departamentos del proyecto que estábamos desarrollando, a lo cual dije que estaba de acuerdo, que con gusto se lo vendíamos, y me dijo que no tenía dinero, y que el modo de comprarlo era que yo le diera trabajo a su constructora, pero que cuando el proyecto estuviera más avanzado.”

Empresario de City Towers Green Black