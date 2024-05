La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó contingencia ambiental fase 1, por lo que habrá Doble hoy no circula martes 14 de mayo, pero, ¿qué carros no circulan en el Estado de México?

De acuerdo con CAMe, tras declarar contingencia ambiental por concentraciones máximas de ozono, determina medidas con el objetivo de disminuir el aire contaminado y proteger a la población.

La contingencia ambiental inició a las 15:00 horas del lunes 13 de mayo, señalando que la estabilidad atmosférica es de moderada a fuerte provocando el estancamiento de contaminantes precursores del ozono.

¿Qué carros no circulan en el Estado de México por Doble hoy no circula 14 de mayo? Esto establece CAMe

Entre las medidas establecidas por CAMe por contingencia ambiental, habrá Doble hoy no circula 14 de mayo, por lo que debes saber qué carros no circulan en el Estado de México y así evitar una multa.

Así queda el Doble hoy no circula 14 de mayo en el Estado de México de 5:00 a 22:00 horas:

Holograma de verificación 2

Holograma de verificación 1 cuyo último dígito númerico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8

Holograma 0 y 00 engomado rosa, terminación de placa 7 y 8

Igualmente, se debe recordar que en el Doble hoy no circula martes 14 de mayo, los siguientes carros no podrán circular en el Estado de México

sin holograma de verificación

carros antiguos

de demostración o traslado

nuevos

con pase turístico

placas foráneas

placas conformadas por letras

vehículos de carga local o federal no podrán circular de 6:00 a 10:00 horas a menos que estén en el Programa de Autorregulación del Estado de México

taxis que porten los hologramas 0, 00, 1 y 2 no podrán circular en el Estado de México desde las 10:00 a las 22:00 horas

unidades de reparto de gas L.P. a tanque estacionario tendrán restricción si no cuentan con válvula de desconexión seca y cuya terminación de matrícula sea par

Doble hoy no circula martes 14 de mayo por contingencia ambiental (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

Quedan exentos del Doble hoy no circula martes 14 de mayo en el Estado de México los vehículos que atiendan una emergencia médica manifiesta, así como:

Eléctricos o híbridos

De transporte escolar o de personal si cumplen con especificaciones de verificación vigentes y autorización correspondiente

Para personas con discapacidad con el permiso para exentar el Hoy no circula, holograma de discapacidad o placa

Vehículos de transporte de artículos perecederos o con materiales peligrosos y cuenten con autorización correspondiente

Motocicletas

Multa por Doble hoy no circula martes 14 de mayo: esto deberás pagar de sacar tu vehículo en el Estado de México

Como se mencionó anteriormente, de no respetar el Doble hoy no circula martes 14 de mayo en el Estado de México, te harás acreedor a una multa de 20 UMAs (Unidad de Medida y Actualización, es decir 2 mil 171.4 pesos.

Por lo mismo, recuerda que en estos municipios del Estado de México aplica el Doble hoy no circula martes 14 de mayo:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco