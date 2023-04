Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, se destapó rumbo a las elecciones 2024; dijo querer ser jefe de Gobierno de la CDMX.

El gobernador descartó querer contender para la gubernatura de la alcaldía Cuauhtémoc, en cambio, dijo ir tras las grandes ligas y buscar la jefatura de Gobierno de la CDMX.

Sin embargo, el ex futbolista dijo que aunque quiere ser jefe de Gobierno, habrá que esperar las encuestas que definan a los candidatos para las elecciones 2024 en la CDMX.

“A la alcaldía Cuauhtémoc no, a otro lugar; allá en la Ciudad de México, pero todavía no. Acuérdate que siempre hay encuestas, entonces hay que esperar. Sé que mucha gente está diciendo que me voy a la Cuauhtémoc, pero no, voy a ir a otro lugar”. Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco regresará al fútbol si no es elegido jefe de Gobierno de la CDMX

Al ser cuestionado por medios de comunicación sobre si dejará su cargo como gobernador para contender en las elecciones 2024 en la CDMX, Cuauhtémoc Blanco dijo que será conforme al proceso.

Es decir, que con base en las encuestas, cuando se definan los candidatos, será cuando aquellos que ocupen un cargo deban pedir licencia.

No obstante, el gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo que de no ser elegido, no se aferrará más tiempo a la política, sino que regresará al fútbol.

Aunque ya no regresará como jugador, Cuauhtémoc Blanco dijo que buscará convertirse en entrenador de algún equipo.

“Si se da allá en la Ciudad de México qué bueno, y si no me regresaré al fútbol a ser entrenador de algún equipo, después del América y después de la Selección Mexicana”, dijo.

Cabe recordar que Cuauhtémoc Blanco se retiró como futbolista en 2016 tras un partido a manera de homenaje con el Club América en el Estadio Azteca.

El gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco se apunta a la candidatura a la jefatura de gobierno de la #Cdmx y no a la alcaldía Cuauhtémoc como se rumoraba. Dice que esperará a los tiempos y si no se concreta, su Plan B es regresar al fútbol



pic.twitter.com/9qHz1iKDTm — David Santiago Hernández (@David_SantiagoH) April 15, 2023

¿Quiénes son los favoritos para la Jefatura de Gobierno de la CDMX rumbo a las elecciones 2024?

De acuerdo con la encuesta realizada por SDPnoticias y MetricsMx, la ciudadanía ya ha definido sus favoritos para las elecciones 2024 por la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Las 3 figuras políticas con mayor aprobación al pasado mes de marzo son:

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX: 27.5 por ciento

Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN: 15.8 por ciento

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal: 15.2 por ciento