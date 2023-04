La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, pidió a las corcholatas de Morena pensar en la unidad y “no calentarse” rumbo a las elecciones 2024.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, la oposición no tiene un proyecto que pueda vencer al de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, aclaró que es necesario que exista unidad en el movimiento por encima de las aspiraciones de todos.

Claudia Sheinbaum llama a corcholatas de Morena a mantener la unidad

Claudia Sheinbaum llamó a las corcholatas de Morena a mantener la unidad dentro del movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y “no calentarse” rumbo a las elecciones 2024.

La jefa de gobierno aseguró que la oposición no tiene muchas posibilidades de ganar la capital del país o la presidencia en las próximas elecciones porque no tienen un proyecto que no sea “regresar” a las prácticas anteriores.

Sin embargo, aseguró que es muy importante conservar la unidad al interior del movimiento y no dejar que se calienten los ánimos con críticas y denostaciones.

Además, Claudia Sheinbaum aseguró que las corcholatas y los militantes de Morena deben de de mirar hacia adelante y unirse sin atacarse al interior.

“Muy importante conservar la unidad del movimiento, por encima de todos, que no se calienten los ánimos entre los compañeros y compañeras de Morena, que pensemos siempre en el proyecto y no en la denostación y en la crítica interna sino al revés. Siempre mirar hacia adelante” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum es la favorita rumbo a las elecciones 2024

La jefa de gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum continúa siendo la favorita para ser la candidata de Morena a la presidencia rumbo a lasa elecciones 2024.

De acuerdo con el Tracking diario de SDPnoticias del 12 de abril, los encuestados mostraron sus preferencias al responder la siguieente pregunta: “¿Por quién de los siguientes políticos es más probable que votara si fuera candidato de Morena a la Presidencia de México en 2024?”

De acuerdo con los encuestados, las preferencias se marcan de la siguiente forma: