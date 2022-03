Cuauhtémoc Blanco destroza a la directiva del Club América tras los malos resultados cosechados últimamente; incluso alza la mano para “regresar” a jugar aunque sea 20 minutos.

Durante una entrevista en Fox Sports, Cuauhtémoc Blanco habló sobre la actualidad del Club América, equipo que penosamente marcha en el penúltimo lugar del Torneo Clausura 2022.

Pese a que propios y extraños han pedido la cabeza del DT Santiago Solari ante los malos resultados, el actual gobernador de Morelos sugiere una r eestructuración a nivel general .

Toda vez que para el “Divo de Tepito”, la directiva encabezada por Santiago Baños se ha equivocado a la hora de fichar jugadores.

“Los resultados hablan por sí solos, al final de cuentas debes de hacer una reestructuración en el América, no nomás Solari sino los que están alrededor, porque al final de cuentas también tiene mucho que ver el que es presidente, aunque le duela, pero es una realidad, porque al final de cuentas tú haces las contrataciones”

Derivado de este análisis, Cuauhtémoc Blanco dijo, en tono de broma, que le gustaría “volver” a jugar con el Club América aunque sea 20 minutos.

Esto a fin de demostrarle a los actuales futbolistas lo que hay que meter para salir adelante. Y es que n o ve que haya la disposición que se requiere para cumplir con tal misión.

“Yo no veo un equipo con ganas de salir adelante, de sacar el carácter. De broma yo lo digo, denme 20 minutos de jugar”, aseguró Cuauhtémoc Blanco.

No conforme con ello, el ídolo del Club América y ahora político aseveró que hoy por hoy no existen líderes en el conjunto azulcrema.

De pasó señaló que esto mismo ocurre en la Selección de futbol de México, que al igual que las Águilas está atravesando por una crisis futbollística.

“Yo hoy en América y tanto en la Selección, que tengamos líderes, creo que eso es lo que hace falta”, sentenció.

"YO NO VEO A UN EQUIPO CON GANAS DE SALIR ADELANTE, DE SACAR LO QUE TENÍAMOS ANTES" "DENME CHANCE DE JUGAR 20 MINUTOS Y VAS A VER"

Finalmente, Cuauhtémoc Blanco le lanzó un dardo a Sebastián Córdova, quien prometía ser sucesor del “Divo de Tepito” pero que terminó por salir al Club Tigres.

En la perspectiva de Blanco Bravo, Sebastián Córdova perdió el piso , ya que, como le pasa a muchos jóvenes, con meter uno que otro gol ya se sienten unas deidades.

“No me gusta decirlo, no lo quise hacer, se me hace un buen jugador, pero las personas pierden el piso, el chavo es muy bueno; aquí en el futbol se llama ser constante. Un chavo mete un gol a los dos o tres partidos y los medios tienen la culpa porque los elevan y se sienten los dioses”

Cuauhtémoc Blanco