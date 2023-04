Cuauhtémoc Blanco aseguró que fue mejor jugador que Hugo Sánchez y Chicharito Hernández, el actual gobernador del estado de Morelos, está muy seguro de eso.

Incluso, el ex ídolo del Club América dijo que no solo es su opinión, sino el de toda la gente, pues todos piensan que él fue mejor.

“Cómo crees, yo me siento mucho mejor que ellos, así te lo digo, pero mucho mejor, aunque ellos hayan jugado en varios equipos, y eso no lo digo yo, lo dice toda la gente”, dijo para los medios de comunicación.

Por otro lado, aseguró que él no se compara con nadie pero recordó cuando calificó a dos mundiales con la Selección Mexicana.

“Yo no me comparo con Chicharito ni con Hugo. Cada uno hizo su historia y pues pregunten…yo califiqué a la selección a dos mundiales. Estábamos a punto de no ir, con la ayuda igual de mis compañeros, pero toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero yo se lo dejo a la gente, no lo digo yo”, agregó.

Hugo Sánchez (David Leah / MEXSPORT)

Cuauhtémoc Blanco y sus estadísticas como profesional

Aunque, Cuahtémoc Blanco solo tuvo una corta experiencia en Europa, con el Real de Valladolid, pues una lesión lo mantuvo alejado de las canchas por un tiempo.

Además, llegó como préstamos y su compra definitiva no se concretó por lo que tuvo que regresar a México.

Partidos jugados: 597 en clubes y 120 en Selección Mexicana

Goles: 218 goles en clubes y 39 en Selección Mexicana

Trofeos: Copa Confederaciones 1999, 2x Copa Oro en 1997 y 1999, 1x Liga MX en 2005, 1x Concacaf Liga de Campeones en 2005 y 1x Copa MX en 2015

Cuauhtémoc Blanco sobre Fernando Hernández

Por otro lado, Cuauhtémoc Blanco opinó sobre el caso de Fernándo Hernández, silbante que le dio un rodillazo a un jugador de Club León.

“No sé, yo creo que lo tienen que castigar, se ve muy claro, eso no debe pasar, al final de cuentas tú eres una autoridad, no puedes faltarle el respeto así a un jugador”, aseguró.

