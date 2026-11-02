El Gobierno de Monterrey realizó el Encuentro de Huertos en el Huerto Ciudad de la Inclusión del DIF Monterrey, donde se impartió el taller S.O.S. Huertos, enfocado en el manejo responsable de plagas y el cuidado de los espacios de cultivo.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer la educación ambiental en Monterrey y promover prácticas que permitan mantener el equilibrio natural en los huertos, además de reconocer la función que desempeñan los insectos dentro de los ecosistemas.

Taller S.O.S. Huertos enseña a identificar insectos

Durante el encuentro, las y los participantes reflexionaron sobre la importancia de identificar los organismos presentes en los cultivos antes de tomar medidas para controlarlos.

Como parte del taller, se explicó que la presencia de insectos no significa necesariamente que exista una plaga. Este término se relaciona con el crecimiento descontrolado de una o varias especies que pueden afectar el entorno o provocar daños a las personas.

Por ello, el taller S.O.S. Huertos destacó la importancia de reconocer las características de cada organismo y distinguir entre aquellos que pueden perjudicar las plantas y los insectos benéficos que contribuyen al equilibrio ambiental.

Encuentro de Huertos promueve el cultivo urbano

La actividad también permitió compartir experiencias y conocimientos sobre los huertos urbanos, una práctica que fomenta la participación comunitaria, el aprovechamiento de espacios disponibles y una mayor conciencia sobre el origen de los alimentos.

A través del cultivo urbano, las comunidades pueden acercarse a los procesos naturales y desarrollar alternativas para cuidar sus plantas sin alterar innecesariamente el entorno.

Monterrey impulsa prácticas sustentables y cuidado de la biodiversidad

Mediante este tipo de iniciativas, el Gobierno municipal de Monterrey busca fortalecer las prácticas sustentables y promover el cuidado del medio ambiente entre la población.

El encuentro también destacó la importancia de proteger la biodiversidad y comprender que cada especie cumple una función dentro del ecosistema.

Con estas actividades, Monterrey busca fomentar comunidades más conscientes sobre la relación entre los espacios de cultivo, los insectos y el equilibrio de la naturaleza.