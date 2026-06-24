La alcaldía Coyoacán se incorporó a la estrategia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para ampliar el número de elementos capacitados y autorizados para aplicar infracciones y fortalecer el ordenamiento vial en la Ciudad de México.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, reconoció la iniciativa impulsada por el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, con la que se busca incrementar el número de elementos autorizados para sancionar violaciones al Reglamento de Tránsito en las distintas alcaldías de la capital.

Nosotros estamos del lado de las y los vecinos, por ello seguimos trabajando en la recuperación del espacio público, porque todas y todos tienen derecho a un entorno seguro, ágil, moderno y amable. Giovani Gutiérrez Aguilar alcalde de Coyoacán

La alcaldía Coyoacán se incorporó a la estrategia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para ampliar el número de elementos capacitados. (cortesía)

Coyoacán fortalece coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Acompañado por representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Guardia Nacional y funcionarios de su gabinete, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, destacó la coordinación con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, para mejorar la movilidad y la seguridad en la demarcación.

Durante el encuentro, en el que estuvo presente la directora general de Seguridad Ciudadana de Coyoacán, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, se destacó que la territorialización de las acciones permitirá atender de manera inmediata las demandas ciudadanas y recuperar el espacio público para peatones, ciclistas y automovilistas.

Las acciones en materia de tránsito continúan siendo responsabilidad de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin embargo, mediante un acuerdo publicado en la Gaceta de la Ciudad de México, elementos de la Policía Auxiliar y algunos integrantes de la Policía Bancaria e Industrial contarán con facultades para imponer multas.

En el caso de Coyoacán, serán nueve elementos quienes dispondrán de equipo y uniformes debidamente identificados para realizar estas funciones, con el objetivo de atender de forma más rápida las denuncias ciudadanas y reforzar el ordenamiento vial en toda la demarcación.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, subrayó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno es clave para brindar mejores resultados y garantizar una movilidad más segura para quienes transitan por la alcaldía.