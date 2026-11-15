El alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, acudió al Estadio Azteca para presentar su Segundo Informe de Gobierno, donde repasó las acciones más importantes de su administración en este 2026.

Gutiérrez acudió a más de cinco mil vecinas y vecinos coyoacanenses, a quienes aseguró que cada una de las acciones de su administración tiene como fin “generar bienestar para las familias y para quienes nos visitan”.

En su discurso, aseguró que al inicio de su administración encontró una alcaldía “totalmente en el abandono”.

“Encontramos demandas legítimas que existían recursos, imaginación y perseverancia”, recordó, y consideró que su gobierno ha pasado la prueba, y la gente así lo reconoce.

El alcalde apuntó que desde el primer día de la administración tuvo claro “que gobernar es estar en la calle”, porque sólo con el contacto directo es posible “conocer los problemas directamente y tomar decisiones en favor de la ciudadanía”.

Destacó que en estos años Coyoacán retomó su “espíritu como el corazón cultural de la ciudad de México”, y este año se convirtió en la única alcaldía del mundo en ser sede de la Copa del Mundo.

Nos hemos dedicado a la construcción de obras que perduran para siempre, a cambiar el rostro de la demarcación, a hacer de Coyoacán una de las mejores alcaldías de la ciudad de México y del país. Giovanni Gutiérrez, alcalde de Coyoacán

Estamos construyendo el legado de Coyoacán: Segundo Informe de Giovanni Gutiérrez

Giovanni Gutiérrez agradeció a cada servidor público de la alcaldía, porque cada uno de ellos ayuda a preservar y construir un mejor Coyoacán. Esta labor, aseguró, implica la alta responsabilidad de administrar los impuestos con eficiencia, porque “nada es gratis, todo viene de tus impuestos”.

El presupuesto está destinado a ver reflejado en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestros parques y jardines, en nuestros deportivos, canchas y albercas, en nuestros mercados y en pavimentación. Giovanni Gutiérrez, alcalde de Coyoacán

Gutiérrez destacó los resultados en materia de seguridad, gracias a una estrategia múltiple que ha sido reconocida no sólo por la población, sino por autoridades e instituciones a nivel estatal y federal.

La mejor prueba de que la estrategia está funcionando es que la percepción de inseguridad ha caído significativamente desde su llegada al gobierno, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

En la encuesta más reciente, 42 por ciento de la ciudadanía dijo sentirse insegura en su alcaldía, una cifra que ha ido a la baja continuamente en los últimos años, y que se coloca 6% por debajo de la media nacional.