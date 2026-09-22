Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán, e Israel Aguilar Alonso, titular de la Unidad de Operación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en la Ciudad de México, refrendaron un convenio de colaboración para fortalecer el acceso a la educación y ampliar los servicios de alfabetización en la demarcación.

El acuerdo busca acercar opciones educativas a personas mayores de 15 años, jóvenes, adultos y adultos mayores que no sepan leer y escribir o que no hayan cursado o concluido sus estudios de educación básica.

Coyoacán e INEA fortalecen acciones de alfabetización

Durante la firma del convenio, Giovani Gutiérrez destacó la importancia de garantizar el acceso a la educación y señaló que la colaboración con el INEA permitirá atender a grupos prioritarios y personas que aún no han concluido su formación básica.

El alcalde también destacó las acciones realizadas por la administración local para mejorar las condiciones de los planteles de educación básica, con el objetivo de contribuir a que las nuevas generaciones cuenten con herramientas para continuar con sus estudios y desarrollarse.

Por su parte, Israel Aguilar Alonso señaló que la suma de esfuerzos con la alcaldía permitirá ampliar el acceso a los servicios de alfabetización y educación básica para quienes lo requieren.

Coyoacán e INEA refuerzan acciones de alfabetización y educación básica. (Cortesía)

De acuerdo con los datos presentados por el INEA con base en información del INEGI, Coyoacán registró una reducción en el porcentaje de personas que no saben leer ni escribir, al pasar de 1.1% en 2020 a 1% en el censo de 2025.

Actualmente, se estima que poco más de 5 mil personas adultas mayores no saben leer ni escribir en la demarcación. La cifra coloca a Coyoacán entre las alcaldías con menores tasas de analfabetismo en la Ciudad de México y por debajo del promedio nacional, ubicado en 4.7%.

Convenio permitirá acercar educación primaria y secundaria en Coyoacán

El acuerdo entre Coyoacán y el INEA también contempla acercar servicios educativos de nivel primaria a 16 mil 972 personas, así como opciones para concluir la secundaria a 44 mil 43 habitantes de 15 años o más que no han terminado este nivel educativo.

Durante el acto, Fernando Cravioto, director general de Desarrollo Social de la alcaldía, destacó que la colaboración representa una acción para reducir brechas y ampliar las oportunidades educativas para la población que lo necesita.

La firma del convenio contó también con la participación de representantes del INEA, entre ellos Alberto Rosete Cabanzo, coordinador regional; Mireya Elizabeth Esparza Ibarra, coordinadora de zona, y Fernando Solana Morales, de la Unidad de Operación en la Ciudad de México, Demarcación Territorial Coyoacán.