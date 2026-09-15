El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, encabezó la ceremonia cívica con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México, donde llamó a trabajar en unidad y con responsabilidad para construir mejores condiciones de vida para las familias de la demarcación.

Ante integrantes del consejo de la alcaldía, directoras y directores generales, personal de estructura, trabajadoras y trabajadores, así como vecinas y vecinos, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez destacó que honrar a México desde el servicio público implica actuar con responsabilidad, honestidad y cercanía con la ciudadanía.

El patriotismo, desde el gobierno, se demuestra con responsabilidad, honestidad, cercanía, resultados y entender que el poder no es un privilegio, es una responsabilidad. Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán

Durante su mensaje, el alcalde de Coyoacán señaló que la conmemoración del inicio de la Independencia Nacional representa una oportunidad para recordar que México se construye todos los días desde las instituciones.

Giovani Gutiérrez encabeza ceremonia por el 216 aniversario de la Independencia de México. (cortesía)

Giovani Gutiérrez destaca importancia de la unidad

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez sostuvo que la diversidad de ideas y voces forma parte de la fortaleza del país y llamó a mantener un objetivo común para mejorar las condiciones de vida de las familias coyoacanenses.

México es grande precisamente porque en él caben distintas ideas, distintas voces, distintas maneras de entender nuestro futuro. La unidad no significa pensar igual, la unidad significa caminar hacia un mismo objetivo: que a México le vaya mejor y que las familias coyoacanenses tengan mejores condiciones de vida. Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán

Asimismo, señaló que actualmente la defensa de la Patria también implica combatir la desigualdad, construir comunidades más seguras, rechazar la violencia y la discriminación, respetar la ley y generar oportunidades para quienes más lo necesitan.

Giovani Gutiérrez encabeza ceremonia por el 216 aniversario de la Independencia de México. (cortesía)

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez destacó que estos objetivos forman parte del trabajo cotidiano de su gobierno para construir una alcaldía más segura, limpia, ordenada, accesible e incluyente, con mejores servicios públicos y espacios dignos para las familias.

Al concluir la ceremonia, el alcalde de Coyoacán llamó a mantener viva la identidad nacional y trabajar unidos, sin distinciones políticas, para construir un mejor Coyoacán.

Giovani Gutiérrez encabeza ceremonia por el 216 aniversario de la Independencia de México. (cortesía)