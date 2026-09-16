Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán, encabezó el Grito de Independencia, en una celebración que reunió a decenas de miles de personas en el centro histórico de la demarcación.

Familias de Coyoacán, así como turistas nacionales y extranjeros, se dieron cita en el Jardín Hidalgo para disfrutar de la celebración mexicana, que transcurrió en un ambiente familiar y de algarabía. De acuerdo con la alcaldía, más de 100 mil personas acudieron a lo largo del día y no se registraron incidentes.

Giovani Gutiérrez encabeza Grito de Independencia en Coyoacán

Durante la ceremonia, Giovani Gutiérrez hizo tañer la campana ubicada en el frontispicio del Palacio de Cortés y encabezó la tradicional arenga ante las personas reunidas en el Jardín Hidalgo.

¡Mexicanas y mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán.

Posteriormente, Giovani Gutiérrez ondeó el Lábaro Patrio acompañado de su familia, así como de representantes de la Defensa, Guardia Nacional, Marina y Secretaría de Seguridad Ciudadana.

También asistieron integrantes del gabinete de la alcaldía, concejalas y concejales, además de diputados federales y locales, quienes participaron en la conmemoración del 15 de septiembre.

Coyoacán reúne a más de 100 mil personas durante los festejos patrios

Como parte de la celebración por el 216 aniversario de la Independencia de México, las personas asistentes disfrutaron del tradicional espectáculo de pirotecnia en el centro histórico de Coyoacán.

La alcaldía informó que más de 100 mil personas acudieron a los festejos desde las 14:00 horas y hasta después de la medianoche, cuando todavía arribaban personas para disfrutar de la cartelera artística.

Los festejos patrios en Coyoacán concluyeron sin incidentes, por lo que las autoridades reportaron saldo blanco durante la jornada.