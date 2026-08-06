Si quieres conocer un poco de Costa Rica sin salir de la CDMX, este domingo 9 de agosto podrás disfrutar del Pop-Up Brunch Tico, una experiencia que acercará la cultura costarricense a los habitantes de la capital mexicana.

El evento se realizará de 8:30 a 12:30 horas en la sede de la Embajada de Costa Rica en México, ubicada en Río Po 113, colonia Cuauhtémoc.

Durante la jornada, los asistentes podrán degustar café de especialidad, frutas tropicales y distintos platillos representativos de la gastronomía costarricense, como parte de las actividades de La Ru-Tica 2026.

¿Antojo de Costa Rica? Habrá brunch gratuito con comida y cultura en CDMX. (cortesía)

La Ru-Tica 2026 en CDMX promoverá cultura costarricense y conciencia ambiental

El proyecto busca fortalecer el acercamiento entre Costa Rica y la sociedad mexicana mediante una jornada que combina gastronomía, identidad cultural y acciones a favor del medio ambiente.

Además de mostrar la riqueza natural y la biodiversidad que distinguen al país centroamericano, la iniciativa promueve el uso de medios de transporte sostenibles, la convivencia comunitaria y la conciencia ambiental entre los participantes.

Como parte de las actividades de La Ru-Tica 2026, los organizadores estiman una reducción cercana a 1.5 toneladas de emisiones de CO₂, reforzando el compromiso con la sustentabilidad que acompaña al encuentro.

La entrada será libre y la actividad forma parte de la estrategia de diplomacia cultural impulsada por la Embajada de Costa Rica y la marca país Esencial Costa Rica, con el objetivo de fortalecer el intercambio cultural entre ambas naciones.