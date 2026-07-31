Paty Cantú será telonera de Sam Smith en el Auditorio Nacional, quien tendrá cuatro conciertos en agosto.

Sam Smith se presentará el 17,18, 20 y 21 de agosto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Paty Cantú abrirá los conciertos de Sam Smith en el Auditorio Nacional

En entrevista con De Primera Mano, Paty Cantú celebró que sea la telonera de Sam Smith en sus conciertos en el Auditorio Nacional.

Paty Cantú mencionó que Sam Smith tenía un largo catálogo de artistas para que abriera sus cuatro conciertos en el Auditorio Nacional y al final la eligió por su extensa trayectoria.

“Gracias Sam Smith, porque sé que le dieron una cartera grande de artistas y sé que fue una selección de su equipo, pero principalmente de él” Paty Cantú

Paty Cantú (Instagram/@patycantu)

La cantante reveló que Sam Smith buscaba un artista mexicano con trayectoria y que tuviera cosas en común con su música para que abriera sus conciertos.

Al final, el equipo de Sam Smith le extendió la invitación a Paty Cantú para que fuera ella quien abriera los conciertos en agosto.

“Él quería alguien que tuviera trayectoria y que tuviera cosas en común, y recibí la invitación y la emoción en mi corazón dijo que sí” Sam Smith

Paty Cantú mencionó que está feliz y muy emocionada, pero también nerviosa, pues hace mucho que no abre conciertos: “Tengo un rato sin abrir conciertos, pero abrir un concierto de Sam Smith es wow”.

¿Cuándo serán los conciertos de Sam Smith en CDMX?

Sam Smith ofrecerá cuatro conciertos en el Auditorio Nacional los días:

17 de agosto

18 de agosto

20 de agosto

21 de agosto

Estos conciertos forman parte de la gira “To be free” y los fans de Sam Smith tiene grandes exceptivas sobre estos cuatro shows que iniciarán a las 9:00 p.m.

Actualmente, aún hay boletos para los conciertos de Sam Smith en Ticketmaster y los precios van desde los 620 a los 4,588 pesos.

Paty Cantú reveló que su setlist será breve durante la apertura de los conciertos de Sam Smith, pero tendrá un recorrido por sus principales discos.