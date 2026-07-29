La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega presentó la cartelera cultural de la Alcaldía Cuauhtémoc para la última semana de julio de 2026, la cual ofrece una amplia programación de actividades gratuitas que incluyen conciertos, talleres, exposiciones, lectura y diversas expresiones artísticas en espacios públicos y casas de cultura de la demarcación.

La iniciativa, impulsada a través de la Dirección General de Cultura y Educación, busca acercar el arte y la cultura a las colonias de la alcaldía para que más familias disfruten de actividades recreativas, formativas y de convivencia cerca de sus hogares.

Ale Rojo de la Vega impulsa agenda cultural gratuita en la Alcaldía Cuauhtémoc. (cortesía)

Conciertos, talleres y exposiciones enriquecen la cartelera cultural de la Alcaldía Cuauhtémoc

La programación contempla presentaciones musicales como Miércoles Musical, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Alientos de la Alcaldía Cuauhtémoc, que se presentará el 29 de julio en el Museo de Geología de la UNAM y el 30 de julio en el Centro Cultural del Tren Suburbano, ubicado en Forum Buenavista.

Además, el 31 de julio se llevará a cabo el concierto “Recuerdos de ayer, momentos de hoy”, interpretado por Música Versátil, en la tradicional Plaza del Danzón.

La cartelera también ofrece talleres permanentes para personas de todas las edades, entre los que destacan:

Manualidades y artes decorativas, en la Casa de Cultura Santa María la Ribera.

Teatro y expresión corporal, además de yoga terapéutico y restaurativo y ping pong, en la Casa de Cultura Jesús Romero Flores.

Lectura libre y el taller “Títeres y aventuras”, en la Casa de Cultura Alfonso Reyes.

Verano Creativo 2026, que continúa con sus actividades en la Casa de Cultura Othón Salazar.

Como parte de las actividades especiales, el 29 de julio se realizará Tesoros Culturales, con la participación de Huerto Roma Verde y la Fundación Casa Wabi, en la explanada de la alcaldía.

Ale Rojo de la Vega impulsa agenda cultural gratuita en la Alcaldía Cuauhtémoc. (cortesía)

También permanecerá abierta al público la exposición “Del estadio a la calle: Arte en movimiento”, en la Casa de Cultura Jesús Romero Flores, mientras que el 31 de julio se llevará a cabo el conversatorio “Entre el amor y el control de mamá: La guerra entre hermanos”, en la Casa de Cultura Alfonso Reyes.

Con esta programación, la Alcaldía Cuauhtémoc reafirma su compromiso de impulsar una agenda cultural gratuita, incluyente y cercana a la comunidad, promoviendo espacios de encuentro, aprendizaje y convivencia para las y los habitantes de la demarcación.