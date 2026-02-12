La Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer la activación de la Fase 1 de contingencia ambiental en CDMX desde este jueves 12, aplicando también el viernes 13 de febrero.

De acuerdo con el aviso, la activación de la Fase 1 de contingencia ambiental en CDMX se debe al aumento de ozono, por lo que el Hoy no Circula se hará efectivo este viernes.

Fase 1 de contingencia ambiental en CDMX (@CAMegalopolis)

Hoy no Circula por Fase 1 de contingencia ambiental en CDMX aplicará el 13 de febrero

Debido a la activación de la Fase 1 de contingencia ambiental en CDMX, el viernes 13 de febrero se aplicará el Hoy no Circula en el área conurbada.

El Hoy no Circula por Fase 1 de contingencia ambiental en CDMX aplicará de las 5:00 a.m. a las 10:00 p.m. para los siguientes vehículos:

De uso particular con holograma de verificación 2. De uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0. De uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0. Unidades que no porten holograma de verificación. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON. De carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX. Taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1, 2, y 3, les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a.m. a las 22:00 p.m.

Recomiendan limitar actividades al aire libre por Fase 1 de contingencia ambiental en CDMX

Además de aplicar el Hoy no Circula el viernes 13 de febrero, se pidió a la ciudadanía limitar actividades al aire libre por Fase 1 de contingencia ambiental en CDMX.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis dio las siguientes recomendaciones por Fase 1 de contingencia ambiental en CDMX:

Evitar exponerse a los picos de contaminación entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m., en especial infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre en el horario mencionado Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m. Posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m.

Igualmente se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados; además de mantenerse al tanto de cualquier actualización sobre la calidad del aire.