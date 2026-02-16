La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono, a menos de 24 horas de haber levantado la medida anterior, debido a los altos niveles de contaminación registrados en el Valle de México.

La decisión se tomó tras detectarse concentraciones que superaron los límites establecidos en la normatividad ambiental vigente.

¿Qué vehículos no pueden circular este 16 de febrero?

Con la activación de la Fase 1 de contingencia ambiental, la CAMe estableció restricciones específicas a la circulación vehicular. Entre los vehículos que no podrán transitar se encuentran:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos con holograma de verificación 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7 y 9.

Los vehículos con holograma 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los vehículos sin holograma de verificación, incluyendo placas foráneas, que no porten pase turístico vigente.

El 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca.

Los vehículos de carga local o federal que no formen parte del Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.

Las restricciones aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué vehículos tienen prohibido circular durante una contingencia ambiental? (Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

De acuerdo con el reporte oficial, a las 17:00 horas de este domingo se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 158 y 157 partes por billón (ppb) en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicadas en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, respectivamente.

Estos niveles activaron los protocolos previstos para proteger la salud de la población ante la mala calidad del aire.

Ante este escenario, este lunes 16 de febrero deberán suspender su circulación, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas, los vehículos de uso particular que se encuentren dentro de los supuestos establecidos por la autoridad ambiental.

La medida forma parte de las acciones emergentes para reducir la exposición al ozono y disminuir la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.