Claudia Sheinbaum presenta proyecto de integración de la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec con Cablebús y espacios culturales

La jefa de gobierno de la Ciudad de México de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el proyecto de integración de la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec llamado `Chapultepec, Naturaleza y Cultura`, durante la conferencia mañanera de este 10 de marzo.

Se trata de un proyecto arquitectónico, de rescate ambiental, cultural y de integración de las cuatro secciones del llamado pulmón de la Ciudad de México (CDMX).

Cablebús conectará las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec

Para ello, contempla la implementación de un Cablebús que conecte las cuatro secciones y puentes peatonales que serán obras artísticas.

El Cablebús beneficiará a 20 mil personas al día, por lo que no solo será de uso turístico sino también será de gran beneficio para la población de el poniente de la ciudad.

Claudia Sheinbaum adelantó que será en diciembre de 2023 cuando el proyecto esté terminado y forme parte del disfrute de la población en general, ya que ese espacio no solo es de los capitalinos sino de todos los mexicanos, dijo.

Además del Cablebús de cinco kilómetros, se incluye el saneamiento del bosque, rescate hídrico y creación de espacios culturales que se adapten a la naturaleza.

“A partir de 2019 el gobierno de Mexico integra la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, las cuatro secciones van a atener una conectividad... va a haber un Cablebús... distintas conectividades como puentes peatonales que realmente serán obras artísticas” Claudia Sheinbaum. Jefa de gobierno CDMX

Claudia Sheinbaum recordó que esa Cuarta Sección de 88 hectáreas fue donada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pues en el sexenio anterior se quería vender a privados para hacer un desarrollo inmobiliario como Santa Fe.

Claudia Sheinbaum (Presidencia )

Inversión para proyecto `Chapultepec, Naturaleza y Cultura`

`Chapultepec, Naturaleza y Cultura` tendrá una inversión 10 mil millones de pesos y cuanta actualmente con tres mil millones 876 pesos.

El Bosque de Chapultepec tenía hasta 2018 tres secciones secciones:

Primera Sección de 245 hectáreas.

Segunda Sección 168 hectáreas.

Tercera Sección 243 hectáreas.

En 2019 se incluye la Cuarta Sección de 88 hectáreas.

Centros culturales existentes y por construir en el Bosque de Chapultepec

En cuanto al plan maestro para la recuperación e integración de la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, Gabriel Orozco, coordinador artístico del proyecto `Chapultepec, Naturaleza y Cultura`, dio a conocer los espacios culturales que ya existen por sección y también los que están por implementarse.

Coincidió que se trata de la democratización del espacio público, dentro de un organismo vivo que con esta ampliación se tiene la oportunidad de reforzar su conservación.

Gabriel Orozco, coordinador de `Chapultepec, Naturaleza y Cultura` (Presidencia )

Cuarta Sección:

Ensambladora Militar se convertirá en la Cineteca Nacional del Poniente.

Bodega Nacional de Arte almacenará el patrimonio que tiene las colecciones del estado ya sea de textiles, archivos, pinturas al óleo, entre otras.

Ex Fabrica de Pólvora será un espacio cultural

Ermita Vasco de Quiroga se ha convertido en un centro cultural y promoverá la herbolaria tradicional.

Tercera Sección:

Parque de Cultura Urbana, tiene pistas de patinaje.

Panteón de Dolores, se inicia remodelar tras sus cierre en la pandemia.

Segunda Sección:

Centro de Cultura Ambiental, es un foro y jardín etnobotánico que represente la cultura ambiental ante el cambio climático.

Primera Sección:

Los Pinos, está en actividades.

Pabellón Escénico para fortalecerá el circuito histórico de museos.

Pabellón de Naturaleza y Cultura, cuya convocatoria se empezará a difundir el 12 de marzo.

Gabriel Orozco dijo que son obras que no son elefantes blancos y que por el contrario, se integran a la naturaleza e intentan que el proyecto arquitectónico este integrado al paisaje.