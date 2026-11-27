Claudia Sheinbaum inauguró la Bodega Nacional de Arte, ubicada en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, en la CDMX.

“La Bodega Nacional requería una serie de mejoras, de equipos, porque ahí se está guardando el acervo de Bellas Artes, ya finalmente quedó, ya está ahí el acervo (...) Es quizá una de las instalaciones más bellas y más importantes de América Latina, o quizá del mundo”. Claudia Sheinbaum

De acuerdo con lo anunciado en la conferencia matutina de este 27 de noviembre, la Bodega Nacional de Arte forma parte del proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura y está destinado a la conservación, restauración y protección de las colecciones del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Bodega Nacional de Arte ¿Qué incluye el nuevo espacio de Chapultepec?

Durante la inauguración de la Bodega Nacional de Arte en el Bosque de Chapultepec, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que se trata de un espacio único en América Latina.

“Es un proyecto de muy largo alcance y un legado cultural para todas las generaciones de nuestro país” Claudia Sheinbaum

Además, la Bodega Nacional de Arte está diseñada para mejorar las condiciones de almacenamiento de las obras y permitir que el público conozca parte del trabajo especializado que implica preservar el patrimonio nacional.

La Bodega Nacional de Arte cuenta con una superficie de 45 mil metros cuadrados, 12 edificios y 11 bóvedas especializadas para resguardar piezas de arte de diferentes materiales, como pintura, fotografía y textiles.

Entre sus principales características destacan:

Capacidad para resguardar 43 mil obras, equivalentes al 60% de la colección artística del país.

Sistemas de control de temperatura y humedad.

Tecnología de vigilancia y protección contra incendios.

Talleres especializados de conservación y restauración.

Nueva sede del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM).

Claudia Curiel de Iscaza, secretaria de Cultura (Gobierno de México)

¿Cómo visitar la Bodega Nacional de Arte?

La Bodega Nacional de Arte también tendrá espacios abiertos al público para conocer obras y observar los procesos de conservación de la mano de especialistas.

De acuerdo con Claudia Curiel de Icaza, para recorrer el acervo permanente de la Bodega Nacional de Arte, será necesario solicitar una cita, mientras que habrá visitas sin cita previa para conocer la bodega visitable de las instalaciones y las colecciones.

La bodega visitable de la Bodega Nacional de Arte estará abierta de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

La apertura al público de la Bodega Nacional de Arte, está anunciada para el miércoles 2 de diciembre de 2026, a partir de las 10:00 horas.

Cabe destacar que el recinto tendrá una bodega visitable con 334 obras y una exposición temporal titulada El tacto imaginado.

Con esta apertura, el Bosque de Chapultepec suma un nuevo espacio dedicado a proteger y difundir el patrimonio artístico mexicano.