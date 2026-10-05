Clara Brugada Molina rindió este domingo su Segundo Informe de Gobierno ante miles de asistentes en el Auditorio Nacional y presentó avances de su administración.
Durante su mensaje, Brugada afirmó que busca construir la Ciudad de México de las Utopías, con bienestar, democracia, justicia social, fraternidad y libertad.
La mandataria capitalina también anunció tres nuevas universidades públicas, cinco preparatorias y un modelo penitenciario humanista, además de destacar resultados en seguridad y movilidad.
¿Qué anunció Clara Brugada durante su Segundo Informe?
Clara Brugada señaló que la capital funciona como un laboratorio de transformaciones y presentó las Utopías como uno de los proyectos centrales de su gobierno.
La jefa de Gobierno reportó 3 mil 600 obras, la recuperación de más de un millón de metros cuadrados y 450 kilómetros de vialidades repavimentadas.
En movilidad, destacó una inversión de 48 mil millones de pesos en el Metro durante 2 años, además de nuevos convoyes para el Tren Ligero.
Brugada también informó sobre 40 kilómetros de Cablebús, 100 kilómetros de electromovilidad y proyectos para ampliar la infraestructura ciclista en distintas zonas capitalinas.
En seguridad, reportó una reducción de 24 por ciento en delitos de alto impacto, junto con la incorporación de 3 mil 500 patrullas y más videocámaras.
La administración capitalina informó que este año habrá 32 Utopías construidas o en proceso, mientras que las existentes han beneficiado a más de 2 millones de personas.
De cara a los siguientes años, Brugada anunció nuevas universidades y preparatorias, además de programas de vivienda, cuidados y un modelo penitenciario orientado a la reinserción social.