Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, aseguró que atendió las consecuencias de las lluvias en menos de 24 horas en esta temporada intensa.

Así lo dijo como parte de su Primer Informe de Gobierno como mandataria de la capital del país.

Y es que dijo que debido al cambio climático, esta ha sido la temporada de lluvias más intensa de los últimos 40 años.

“Con Tlaloque logramos enfrentar la temporada más intensa de los últimos 40 años.. Hemos atendido en menos de 25 horas el 95 por ciento de las emergencias” Clara Brugada. Jefa de gobierno CDMX

Clara Brugada dijo que ello fue gracias a la brigada Tlaloque, ya que solo en septiembre llovió 80 por ciento más que el promedio histórico.

Clara Brugada anuncia apoyo a Veracruz, Puebla e Hidalgo por lluvias

Clara Brugada envió sus condolencias y solidaridad a las personas que sufren las afectaciones por las fuertes lluvias en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Desde el Congreso de la CDMX anunció que la CDMX va a ayudar a los estados mencionados.

Agregó que “aprovecho para expresar toda mi solidaridad con los pueblos damnificados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí”:

También dijo que “estaremos apoyando, como siempre, a los que salieron dañados”, ellos tras la propuesta de los propios diputados locales.

Clara Brugada lamenta muertes por lluvias en México

Lamentó la pérdida de vidas humanas que asciende hasta 44 muertes, según informó el gobierno de Claudia Sheinbaum este 12 de octubre.