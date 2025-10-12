La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, impulsa la habilitación de decenas de mercados con su más reciente iniciativa; “Mercados que florecen”.

Según adelantó Clara Brugada, con esta iniciativa se apoyará a 80 mercados con 240 millones de pesos para que puedan contar con mantenimiento en instalaciones eléctricas, sistemas contra incendios, gas, entre otros.

De igual forma, anunció una inversión de 35 millones de pesos para obras en la nave menor del mercado de la Merced, además de una inversión de 20 millones de pesos en 20 mercados para instalar el programa de Cosecha de Lluvia.

Clara Brugada presenta “Mercados que florecen” que beneficia en totala a 102 mercados

Clara Brugada anunció este sábado 11 de octubre de 2025 un plan integral que incluye un total de 102 mercados con un presupuesto asignado de 340 millones de pesos para obras y mantenimiento.

Esta iniciativa que lleva por nombre “ Mercados que Florecen: Rehabilitación y Mantenimiento de Mercados Públicos ” tiene el objetivo de fortalecer primero a 80 mercados de la capital del país con trabajos clave, según comentó.

”El año pasado se apoyó a 48 mercados con la misma cantidad de recursos, entonces ¿qué es lo que ahora vamos a hacer que estos 80 mercados?, van a tener obra y aparte las alcaldías van a intervenir con otros mercados que no hayan recibido apoyo este año por parte del gobierno”

En cuanto a uno de los mercados más importantes, la Central de Abastos, la jefa de gobierno destacó una inversión de 35 millones de pesos para la construcción de cuatro nuevas naves.

¿Qué es Mercomuna? En esto consiste la iniciativa de Clara Brugada

Clara Brugada también anunció la expansión de “Mercomuna”, un programa social que busca inyectar dinero directamente a la economía de barrio, como los mercados y el comercio local.

La jefa de gobierno explicó que este programa social opera mediante vales que se pueden canjear en mercados y tiendas de barrio, asegurando que el apoyo se destine al abasto popular como carnes, frutas, verduras y abarrotes

También adelantó que pronto habrá información de apoyo del Fondo para el Desarrollo Social (FONDESO) para apoyar al pequeño comercio con créditos que permitan ampliar y reestructurar negocios de comerciantes.