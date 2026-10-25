La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, recibió el Pergamino de Honor de ONU Hábitat, reconocimiento internacional en materia de innovación urbana, por el modelo de las UTOPÍAS, que acerca servicios de cuidado, salud, cultura y deporte a las comunidades para contribuir a reducir las desigualdades.

El reconocimiento destaca la propuesta de urbanismo social impulsada en la capital, cuyo objetivo es ampliar el acceso a servicios y espacios públicos. De acuerdo con la información proporcionada, ONU Hábitat señaló que este modelo contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030 y ha inspirado proyectos en otras ciudades, como Quito, Ecuador.

Clara Brugada recibe reconocimiento de ONU Hábitat por el modelo de las UTOPÍAS

El Pergamino de Honor reconoce la contribución del modelo de las UTOPÍAS a la innovación urbana mediante espacios que reúnen servicios y actividades para distintos sectores de la población.

La propuesta busca acercar a las comunidades servicios de cuidados, salud, cultura y deporte, con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso y contribuir a disminuir las desigualdades.

Con este reconocimiento, la Ciudad de México obtiene proyección internacional por una iniciativa que, según la información difundida, también ha servido de inspiración para proyectos urbanos en otras ciudades, entre ellas Quito, Ecuador.

CDMX será sede del Foro Urbano Mundial 2028

La capital mexicana será sede del Foro Urbano Mundial 2028, uno de los principales encuentros internacionales dedicados al desarrollo urbano.

Para ese año, el Gobierno de la Ciudad de México proyecta contar con más de 50 UTOPÍAS, como parte de la meta de construir 100 durante la actual administración.

El objetivo del programa es ampliar la presencia de espacios públicos que integren servicios, actividades culturales, deportivas y de cuidado en beneficio de las comunidades.

El reconocimiento de ONU Hábitat y la próxima realización del Foro Urbano Mundial colocan al modelo de las UTOPÍAS en el contexto de las iniciativas de urbanismo social promovidas por la Ciudad de México.