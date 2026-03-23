La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabeza este domingo el recorrido inaugural de la UTOPÍAS Mixiuhca, un nuevo espacio de bienestar y transformación social ubicado en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva, en la alcaldía Iztacalco.

Durante el evento, la mandataria supervisó los módulos que ya se encuentran listos para ofrecer servicios gratuitos a la población de la Ciudad de México.

Entre las primeras áreas operativas destaca el módulo de Agua Bienestar, diseñado para que las familias obtengan agua purificada mediante el rellenado de garrafones, así como el Auditorio Principal, que fungirá como sede de diversas expresiones artísticas y culturales de la zona oriente.

Clara Brugada supervisa el nuevo Sistema de Cuidados en la UTOPÍAS Mixiuhca

Un punto central de la jornada fue la inspección del Centro de Cuidados y Desarrollo Infantil, el cual operará en un horario extendido de 07:30 a 16:00 horas para atender a las infancias en sus etapas más tempranas.

La Jefa de Gobierno resaltó que los cuidados y las actividades recreativas son el corazón del desarrollo integral de la ciudadanía. Bajo la visión de que estos servicios son un derecho social y no un privilegio, la apertura de este complejo en Iztacalco busca garantizar el derecho pleno a la ciudad, fomentando la salud y el bienestar colectivo.

UTOPÍAS Mixiuhca: Clara Brugada entrega nuevo espacio de bienestar en la Ciudad Deportiva (Cortesía)

Infraestructura para el deporte y la atención social en Iztacalco

Asimismo, la mandataria visitó la Casa del Adulto Mayor y la Casa de Cuidado de las Tres Erres, consolidando el eje de protección social de este proyecto. En cuanto a la oferta recreativa y deportiva, la UTOPÍAS Mixiuhca integra:

Pista de Pump Track: Para ciclistas y patinadores.

Mini Golf de 18 hoyos: Disponible para el público desde los 4 años de edad, con capacidad para atender hasta 60 personas por hora.

Debido a la magnitud de los servicios gratuitos que ofrece este complejo, la Jefa de Gobierno continúa el recorrido por las instalaciones para validar la operatividad de cada área antes de concluir formalmente la jornada inaugural.