Con el propósito de impulsar y beneficiar a los hogares en situación de vulnerabilidad, Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, ha impulsado el programa Mercomuna, el cual entrega vales de mercados y comercios locales.

La mandataria destacó que se han incorporado 110 millones de pesos adicionales, al elevar el monto invertido durante el 2025 a 550 millones.

Mercomuna ha beneficiado a más de 25 mil comercios y mercados locales

El programa fue originado en la alcaldía Iztapalapa, y se ha logrado distribuido vales canjeables en más de 25 mil comercios y mercados locales, con el objetivo de que los beneficiarios puedan adquirir artículos esenciales como:

Pollo

Carne

Leche

Huevos

Fruta

Verduras

Artículos de limpieza

El programa Mercomuna busca ayudar a familias vulnerables y reactivar la economía local (Cortesía )

Asimismo, se dio a conocer que el 70% de los recursos ya se encuentra en circulación, alcanzando a más de 150 mil personas; sin embargo, se espera que al terminar el año, la cobertura alcance a 335 mil personas.

¿Cómo registrarse para el programa Mercomuna?

Este apoyo está dirigido únicamente a familias que enfrentan presiones diarias en su alimentación y cuidado del hogar.

Clara Brugada, durante la presentación del Mercomuna el 29 de agosto, señaló que esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a quienes menos tienen, al mismo tiempo que reactiva y mejora la actividad económica en las tiendas locales.

Si quieres ser parte del programa, el gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a los comercios de todas las alcaldías para que se registren sin costo en el Locatel al *0311.

Con estas iniciativas, el gobierno de México, encabezado por Clara Brugada, busca priorizar el bienestar colectivo y mejorar la calidad de vida de las zonas más vulnerables.