La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, habló sobre las aspiraciones de Cuauhtémoc Blanco a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX); esto dijo la funcionaria, a quien le fue aprobada una licencia para competir.

Clara Brugada se destapó oficialmente como aspirante a la candidatura de Morena por la jefatura de gobierno de CDMX el 7 de septiembre en conferencia de prensa con el objetivo de “defender la transformación” en la capital del país.

Ricardo Monreal se bajó de la contienda interna para buscar la candidatura, por lo que los perfiles que suenan para ocupar el cargo de parte de Morena son:

En ese contexto, Clara Brugada habló de la posibilidad de que Cuauhtémoc Blanco sea el próximo jefe de gobierno de CDMX.

Clara Brugada, aspirante de Morena a la candidatura por la jefatura de gobierno de CDMX, consideró que ningún perfil del Frente Amplio por México “sería un rival, el catálogo de los de enfrente no está bueno”, explicó la funcionaria.

En entrevista con Azucena Uresti, la alcaldesa con licencia habló de las aspiraciones del gobernador de Morelos:

“Ya registrados, veremos quién está realmente en el proceso, ahora creo que soy la única que ha levantado la mano (...) Vamos a esperar quiénes son los qué se suman, se tendrán que definir las mejores opciones competitivas”, dijo.

Respecto a sus declaraciones sobre el Frente Amplio por México, Clara Brugada aseguró:

Clara Brugada habló durante la misma entrevista de la decisión de Ricardo Monreal, ex coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, de bajarse de la contienda interna para buscar la jefatura de gobierno de CDMX.

“A mí me parecía que era un reto formidable pero entiendo los movimientos que se han dado y repito la toma de decisiones y obviamente no voy a caer en la ingenuidad, entonces no estoy pensando, no ha salido la convocatoria pero no voy a generar ninguna reacción, simplemente me meteré a lo que yo sé hacer, dar clases, escribir, estar muy tranquilo mejores etapas, mejores épocas, con una situación muy clara de optimismo y fortaleza”.

Ricardo Monreal