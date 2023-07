Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, quiere otro cargo político; el funcionario afín a la 4T declaró que participará en la encuesta de Morena, pero regresará al futbol en caso de que esto no funcione.

Las tres principales corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que compiten por la candidatura de Morena -que gobernará 23 estados- en las elecciones 2024 son:

Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, quienes pidieron licencia en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados respectivamente, también forman parte de las corcholatas de Morena para 2024.

Mario Delgado le dio la “bienvenida” a Manuel Velasco, senador del Partido Verde, como una corcholata más de la coalición el 27 de mayo de 2023, durante una conferencia de prensa que ofreció Morena.

En ese contexto, Cuauhtémoc Blanco decidió sumarse a la encuesta de Morena para buscar otro cargo público tan pronto como concluya su periodo como gobernador de Morelos el mismo año de la sucesión presidencial.

Te recordamos que puedes seguir el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX, el cual mide la aprobación de los aspirantes de las dos coaliciones.

Cuauhtémoc Blanco comunicó que se registrará en la encuesta de Morena para buscar otro cargo público. “Como lo ha dicho el presidente: Te vas a encuestas y si ganas tienes que dejar el cargo para poder aspirar a otro”, explicó.

“Entonces cuando se den los tiempos tendré que pedir licencia”, dijo Cuauhtémoc Blanco durante un recorrido por la remodelada Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón, en el marco de una gira por Cuautla, Morelos.

Cuauhtémoc Blanco fue cuestionado sobre la posibilidad de administrar la Alcaldía Cuauhtémoc, fue entonces cuando el gobernador de Morelos reveló:

“A la Alcaldía no, a otro lugar sí, allá en la Ciudad de México, pero todavía no. Acuérdate que siempre hay encuestas, entonces hay que esperar. Sé que mucha gente está diciendo que me voy a la Cuauhtémoc, pero no, voy a ir a otro lugar”

Cuauhtémoc Blanco explicó que no ambiciona otro cargo público como el que buscará en CDMX. En ese sentido, aseguró que de lograr su cometido al inscribirse en la encuesta de Morena, regresará al futbol profesional.

“Si se da, bienvenido; si no, me regresaré al futbol. Ya se los he dicho muchas veces que no me obsesiono como hay muchos políticos, si se da allá en la Ciudad de México, qué bueno, y si no me regresaré al futbol a ser entrenador de algún equipo, después del América y después de la Selección (Mexicana de Futbol)”

Cuauhtémoc Blanco