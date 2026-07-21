Clara Brugada dio a conocer que en los próximos días enviará una iniciativa al congreso de la Ciudad de México (CDMX) para que se reconozca el bienestar emocional como un derecho humano.

Incorporaremos en la Constitución la obligación del gobierno de la Ciudad de México de implementar una política pública integral de atención a la salud mental Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

La jefa de gobierno indicó que esta medida busca garantizar servicios públicos y gratuitos de bienestar emocional y atención psicológica para todas las escuelas de la capital del país.

Clara Brugada señaló que la iniciativa con la que ya se previnieron 147 casos de riesgos suicida responde al programa “Vida plena, corazón contento”.

Clara Brugada busca acercar salud mental a escuelas y comunidades en CDMX

Desde el Instituto de Educación Media Superior en Coyoacán, la jefa de gobierno Clara Brugada comentó que durante este ciclo escolar se identificó y atendió 147 casos de riesgo suicida.

Demostramos que llegar a tiempo puede salvar vidas, no hay logro más importante que evitar que una vida se apague demasiado pronto, llegar a tiempo puede cambiar destinos Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

La jefa de gobierno destacó que durante este ciclo escolar se desplegaron 200 psicólogos y especialistas de la salud mental en 1 mil 111 escuelas para llevar a cabo talleres, charlas y capacitaciones.

Brugada destacó que no basta con que esta medida impacte solo a los jóvenes, por lo que el entorno, como padres, maestros y comunidades enteras también recibirán asesoramiento; “Así rompemos barreras de acceso a la salud mental”.

Escuelas de CDMX (Crisanta Espinosa Aguilar | Cuartoscuro)

Así funcionará Vida plena, corazón contento

Comprometida con el acceso a la salud mental, Clara Brugada explicó que el programa Vida plena, corazón contento llegará a todas las escuelas de la CDMX y funcionará de la siguiente manera:

Psicólogos atenderán estudiantes en centros educativos

Alumnos que así lo requieran podrán pedir cita

Se dará seguimiento puntual a cada caso

Los alumnos con casos más complejos serán remitidos a centros especializados en salud mental, acompañados por las autoridades de CDMX.