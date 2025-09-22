Clara Brugada afirmó que las autoridades de la UNAM y la Secretaría de Seguridad (SS) ya colaboran para esclarecer el caso de la muerte de un alumno al interior del plantel de bachillerato.

El hecho ocurrió el lunes 22 de septiembre de 2025 en CCH Sur de la CDMX, cuando un joven ingresó al plantel de la UNAM y agredió con arma blanca a un alumno, además de que hirió a un trabajador que intentó detenerlo.

Sep 22, 2025 | 2:00 pm | CDMX | La SSC acudió para auxiliar en el CCH Sur, Jardines Del Pedregal, Coyoacán, donde fueron informados que un alumno que portaba capucha ingresó, agredió y quitó la vida con una navaja a otro estudiante.



Un trabajador forcejeó para intentar contener… pic.twitter.com/VmTL60dixw — EdoMex Infórmate (@EdoMexInf) September 22, 2025

Clara Brugada lamenta muerte de estudiante de CCH Sur; SSC CDMX y UNAM colaboran en el caso

A través de redes sociales, Clara Brugada lamentó los hechos ocurridos hoy en CCH Sur e informó que la SSC y la Fiscalía de CDMX ya colaboran con las autoridades de la UNAM para esclarecer el caso.

Clara Brugada comentó que se debe seguir trabajando para que “las escuelas sean espacios de convivencia, de construcción de comunidad, de proyectos de vida y de paz, libres de violencia”.

Clara Brugada sobre ataque en CCH Sur, UNAM (Captura de pantalla)

Lo que se sabe hasta el momento es que un joven, presuntamente estudiante de la UNAM, ingresó al CCH Sur con un arma blanca, atacó a otro alumno y después trató de huir.

El agresor forcejeó con un trabajador de la UNAM, quien terminó heridos, y posteriormente subió a un edificio y se lanzó, tras su caída fue llevado a un hospital y quedó bajo el resguardo de las autoridades.