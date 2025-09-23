Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México envía condolencias y comparte que es egresada del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH Sur, tras muerte de estudiante con arma blanca.

En Palacio Nacional durante su conferencia mañanera del pueblo del martes 23 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la muerte de un estudiante del CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como “muy doloroso”.

Incluso recordó su paso por el CCH Sur, escuela de donde es egresada la presidenta de México.

Claudia Sheinbaum envía condolencias y comparte que es egresada del CCH Sur tras muerte de estudiante; podría tratarse de un ataque directo

El pasado 22 de septiembre se registró un ataque con arma blanca por parte de un estudiante dentro del CCH Sur a uno de sus compañeros, acción que provocó la muerte de uno de los jóvenes.

Asimismo se registró otro ataque a un trabajador del plantel, quién resultó herido, mientras que el agresor en un intento de escapar se lanzó por un edificio y tuvo fracturas en las piernas.

Después de estos hechos de violencia, en la mañanera del pueblo del 23 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada del tema, del que envió sus condolencias y compartió que ella es egresada del CCH Sur.

Además sostuvo que desde su Gobierno se mantiene al pendiente de la investigación, así como del caso, y que al momento no parece que se haya tratado de una riña entre estudiantes, sino más bien de un ataque directo.

Adicionalmente de que la Secretaría de Gobernación está en contacto con la familia de las víctimas, así como ofrecer cooperación con la UNAM en lo que puedan ayudar.

“Sí es muy doloroso, la verdad, soy egresada además del CCH Sur. Es un estudiante que daña a otro estudiante y después a un trabajador, obviamente estamos pendientes de la investigación posterior. No parece que haya habido una riña sino más bien fue un ataque directo del otro estudiante" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

También la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que de este caso se tiene que analizar de manera particular y no generalizar.

Recordó además el programa de “Por la paz y las adicciones” en las escuelas de nivel medio superior.