La ciclovía de Calzada de Tlalpan en CDMX, tendrá accesos para sexoservicio; en esto consiste el proyecto.

La ciclovía Gran Tenochtitlán es un proyecto de infraestructura que busca conectar el Zócalo de la CDMX con el Estado Azteca a través de Calzada San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan.

Ahora, el gobierno de la CDMX incluirá accesos para sexoservicio a lo largo de la ciclovía de Calzada de Tlalpan, tras las protestas de sexoservidoras que se oponían al proyecto.

Incluirán accesos para sexoservicio en la ciclovía de Calzada de Tlalpan

César Cravioto, secretario de Gobierno de CDMX, informó que la ciclovía de Calzada de Tlalpan contará con hasta 58 accesos incluyentes, que podrán ser utilizados para sexoservicio.

Estos espacios incluyentes serán tipo “bahías” y permitirán no sólo que sexoservidoras puedan seguir ejerciendo su trabajo, sino también que la población en general pueda tener acceso al transporte, carga o descarga.

Aunque los accesos permitirán que los peatones puedan recurrir a otros servicios de transporte, los espacios se pensaron para que igual puedan ser ocupados por trabajadoras de sexoservicio.

César Cravioto informó que la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX ya tiene conocimiento de la ubicación de los 58 accesos para sexoservicio y población, con el fin de que se respeten los espacios durante la construcción del proyecto.

Así será la ciclovía de CDMX que unirá el Centro Histórico con el Estadio Azteca (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Ciclovía de Calzada de Tlalpan tendrá accesos para sexoservicio tras protesta de sexoservidoras

En lo que va del año, sexoservidoras encabezaron varias protestas en contra de la ciclovía de Calzada de Tlalpan en CDMX, al alegar que afectaría sus lugares de trabajo.

Esto debido a que la ciclovía impediría que conductores se estacionaran o se acercaran a solicitar los servicios, por lo que repercutiría negativamente en sus ingresos económicos.

Ante esto, el gobierno de la CDMX sostuvo mesas de trabajo con las sexoservidoras para escuchar sus demandas, y tras alcanzar un acuerdo, se optó por construir accesos incluyentes, tanto para sexoservicio, como para el uso de los peatones.