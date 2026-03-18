Christina Aguilera regresó a la Ciudad de México. La noche del martes 17 de marzo ofreció un concierto en el Palacio de los Deportes.

Aunque el evento prometía, Christina Aguilera terminó decepcionando a sus fans, quienes hoy se quejan de la brevedad del concierto, la falta de innovación y un error en pleno escenario.

Quejas de los asistentes:

Se tardó una hora en arribar el escenario.

Seguidores dieron por hecho que el concierto duraría dos horas; cantó una hora.

El setlist era el mismo que interpretó en Tecate Emblema 2024 y en la Feria de Aguascalientes 2024.

Pese a que la estadounidense, de 45 años de edad, no se caracteriza bailar y mucho menos contar con las mejores coreografías, gente quería que este show fuera una excepción; no fue así.

Como era de esperarse, críticas y reclamos inundan las redes sociales:

“Me sentí estafado mana. Tardé más en llegar que lo que cantó”, “Deberían indicar en el boleto que solo es una hora. El costo fue caro”, “Se mamooo, el peor concierto de mi vida”,

“Christina Aguilera es el claro ejemplo de un gran talento que se duerme en sus laureles: un show de una hora en el que ella canta 33 minutos y baila nada. Producción raquítica y el mismo set list desde hace ocho años. Le falta equipo que la obligue a crecer. Penosísimo su show”,

“Por algo está cantando en Palacio de los Deportes y no en un estadio GNP o Estadio Azteca”, “El peor concierto al que he ido en mi vida. Ojalá nunca regrese”, expresan.

Me sentí estafado mana @xtina 💔

Tarde más en llegar que lo que cantó 😒#ChristinaAguilera pic.twitter.com/zB7Xy0tzkz — Suelen Decirme... (@Ellntenso) March 18, 2026

Christina Aguilera llama “Nuevo México” a CDMX

Christina Aguilera le terminó de romper el corazón a sus fans al confundir a la Ciudad de México con “Nuevo México”.

El momento ocurrió cuando Christina Aguilera agradeció a los 20 mil asistentes su presencia y cariño, en lugar de decir “Mexico City” pronunció “Nuevo México”.