¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Si este año no quieren meterse en las lides culinarias de pasar horas en la cocina, y están dispuestos a vivir una navidad diferente, no hay nada mejor que acudir a un restaurante , pero ¿a cuál?, pues aquí les comparto varias propuestas.

Comencemos con un lugar clásico de Polanco, la famosa Hacienda de los Morales. Quienes tienen planeada una “cena-baile”, para convertir el día antes de navidad en una experiencia muy mexicana.

De entrada, rescatan que es la última posada del año, y harán una verbena muy festiva, para quienes gustan de ser fieles a las tradiciones tan nuestras, mientras probamos los típicos buñuelos bañados en miel de piloncillo, y calentarnos el alma con un buen ponche.

Para la cena su menú es un sueño de alta cocina mexicana. Se así lo decide usted y su familia, los recibirán con un fino carpaccio de remolacha (betabel) ahumada, aderezada con una salsa de melocotón, acompañada de esferas de queso de cabra, frutos secos y alcachofa.

Luego una crema de almendras, espárragos y una juliana de jamón serrano; de plato fuerte tenemos dos opciones: un filete de res rostizado al horno con un acompañamiento de verduras con salsa de jerez, y un puré de camote amarillo; pero si son amantes del pavo, tal vez prefieran de plato fuerte el pavo con relleno californiano, papas cambray y ejotes a la mantequilla, con su respectiva “cranberry sauce”.

Por último, el postre se compone de una tartaleta de higos al vino tinto, rellena de queso mascarpone y culis de frutos rojos. Una excelente manera para cerrar la Nochebuena. Este menú de 4 tiempos tiene un costo por persona de $2,800 pesos, y el menú infantil tiene un costo de $790 pesos.

Otra opción es el restaurante Rulfo, dentro del hotel Hyatt Regency en Polanco. El menú a cargo del chef Jorge Cobos, en lugar de crear una experiencia rígida, ofrece un buffet para que los comensales nos podamos sentir libres, y dado el caso, excedernos un poco.

Abre con una barra de charcutería fina, ensaladas, ceviches y mariscos. Si gustan de algo más consistente, que haga entrar al cuerpo en calor, lo mejor será su versión de crema de calabaza asada; también ofrecerá platillos típicos de esta época como el pavo al horno, o el bacalao a la vizcaína, además de la lasaña, que en algunas casas se ha infiltrado ya como un plato de navidad, entre otros muchos platillos que vale la pena probar, por supuesto también habrá una barra de postres, todos con una pinta espectacular.

Así que, si se busca una opción distinta, tal vez un poco más relajada pero igual de elegante, una gran elección para pasar la Nochebuena es sin duda este lugar; el menú tiene un costo de $3,450 pesos por persona, y en caso de niños el costo es de $1,450.

Por último, cerramos con un clásico de hace muchos años, y nos referimos a La Mansión ubicado en el Hotel Marriott Mexico City Reforma. Aquí el ambiente es de plena fiesta, pues la noche viene acompañada de un DJ, tendrán servicio de niñera, y el estacionamiento será sin costo.

El menú es el clásico navideño de cinco tiempos: aperitivo, entrada, sopa, plato fuerte y postre. Lo que destaca de su oferta son las cinco horas de barra libre que tendrán, podrán pedir cerveza, vodka, tequila, mezcal, ron y brandy. El punto es pasarse una noche espectacular. Todo esto por $2,650 por adulto, y $1,100 por niño.

Por si no han decidido todavía dónde pasar la Nochebuena, estas tres opciones son inigualables para salirse de lo cotidiano, y vivir una experiencia totalmente distinta. Bon appetit!!!, y felices fiestas.

